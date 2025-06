Nicki Nicole y Rels B, en 'Mixtape Vol. II': "Hay que ir con cuidado para que el éxito no te absorba"

¿Qué es el éxito? ¿Tiene que ver con el dinero y las "views"? ¿O con la autenticidad y la independencia? Esas son las premisas del primer episodio de Mixtape Vol. II, la nueva temporada que regresa a Playz y en la que podremos ver a rostros de la industria musical tan emblemáticos como Nathy Peluso, Mala Rodríguez o Delaossa. En este caso, son la argentina Nicki Nicole y el español Rels B quienes charlan abiertamente sobre las idas y venidas que deja la profesión, las complicaciones que trae consigo ser toda una celebrity o cómo se las arreglan para poder seguir con sus vidas y no dejarse llevar por la fama.

"Cuando yo apenas empecé las cosas iban muy bien, pero realmente todavía no era una artista. Aún no tenía una identidad. Me he sentido exitosa en muchos ámbitos de mi vida que no tenían que ver con la plata", comenzaba explicando Nicki ante la mirada de su compañero. "Hace unos años, cuando era el momento en el que más dinero estaba haciendo, no me sentía exitoso conmigo mismo, ¿sabes? Y entraba un montón de dinero", continuaba Rels B. "Entonces no es el éxito el tener esto o tener tanto dinero en la cuenta, para mí eso no lo es, sino ser feliz con lo que tienes".

"A mí me pasó muy de golpe. A principios de 2022 estaba en Miami y conocí al Guincho. Ahí empecé a sentirme súper mal y me estaba agarrando un ataque de pánico que no sabía lo que era. No entendía ni la situación, estaba tan feliz... Pero empecé a sentirme muy mal. Yo súper asustada, de ahí dije: "Tengo que frenar". Venía con tantas cosas... También en piloto automático, ¿sabes? Quería callar tantas bocas al mismo tiempo... Sentía que estaba haciendo las cosas con una ansiedad de caballo. Yo te veo desde fuera y te considero súper exitoso porque tienes una identidad donde va la gente. Yo creo que, para mí, eso es el éxito", indicaba Nicki Nicole. Años más tarde de aquel episodio, la artista puede presumir de ser uno de los rostros con mayor influencia musical en América Latina.

Rels B: "Hay que ir con cuidado para que el éxito no te absorba" "Sé 100% lo que estoy haciendo, entonces... puede gustar más o menos, pero para mí, mi etapa creativa es la mejor. Y eso es el éxito en verdad. Al final estás feliz si haces lo que te gusta. El éxito es eso más que el hecho de que te conozcan por todos lados", indicaba Rels B antes de lanzar una pregunta concisa: "¿Alguna vez has sentido eso de "me lo creo un poco demasiado"?". "Jamás, de hecho me peleé con una persona que quería mucho por eso, porque empezó a ser el personaje", indicaba la intérprete de "No voy a llorar". "Creo que debe ser un poco difícil cuando está tan lejos tu persona de tu personalidad, ¿no? Que lo haces como medio de escudo, para cubrir inseguridades. En realidad soy súper tímida, pero con mi personaje tapo todo para dejar de serlo. Hasta que no conocen el estilo de vida, todo parece súper fácil porque solo ven la del artista. Es hermoso, pero trabajamos un montón y hay mucho tiempo invertido en nosotros y en el proyecto que termina dejándote lejos de tu familia, de tus amigos...". "Hay que ir con cuidado para que no te absorba y seas eso todo el rato", continuaba Rels. "Yo por ejemplo soy muy tímido también, pero utilizo el poder que pueden tener las redes como una autodefensa. Pero tienes que saber siempre que lo utilizas como autodefensa, ¿no? No puedes ir como un niño por todos lados en esta industria, que es de lobos feroces. A mí esto no me ha pasado, pero sí me lo han dicho. Y duele cuando te lo dicen. Hay veces en las que empiezas a trabajar mucho y no estás en casa, así que dejas de ver a cierta gente. Ya sabes cómo es esto... Entonces te sueltan la típica de: "es que ya no eres como antes", cuenta el rapero. "Por eso siempre lo he tenido muy en cuenta, porque no quiero que lo piensen de verdad", continúa. "Yo sí soy como antes, lo que pasa es que tengo un montón de trabajo. A mí me ha pasado de llevarme a algún amigo que envidie mi vida a una gira y decir: "vente, va". Y no quieren volver a la siguiente. Después de cagarse 20 veces con los camiones de comida, cambio de comida, cambio de horario... Me dicen: "No, no, ya te veo desde Instagram". Al final ves cómo la gente cada vez te invade más. Pero estar con la familia, cuando no saben lo que es la fama... cuando de repente se ven invadidos por seres humanos que no conocen uf, le veía a mi madre cara de susto porque no sabe cómo actuar. Le ponen el móvil en la cara y sin decirle nada le piden una foto. Pero es saber llevar la situación y entender que no sabes lo que creas en la otra persona". Qué viene primero, ¿el éxito o la fama? A pesar de llevar años sumergidos en una industria que no hace más que cambiar, lo cierto es que siguen dándose situaciones de confusión entre los fans. Así lo contaba Nicki al recordar aquella ocasión en la que la confundieron, ni más ni menos, que con Tini Stoessel. "A mí me ha pasado de salir y que me digan: "¡Tini!". Yo igual a veces contesto, le digo: "amigo, no puede ser". Pero suele pasar. Yo siempre tengo como, obviamente, muchos fans leales desde el principio, pero hay un grupo que me sigue a todos lados. Donde llego yo, ellos están. Nunca me había pasado eso de crear un vínculo con ellos, conocerlos y entender cómo mi música los sanó, de poder invitarlos a los shows... Yo creo que eso como que es clave. Para ellos sobre todo, que se pasan horas esperando. Llego al aeropuerto y a lo mejor me dicen: "Como no sabíamos a qué hora llegabas, llevamos aquí desde ayer". Para mí, invitarlos a los shows y que estén allí presentes es devolverles apenas un pedacito de todo el cariño".