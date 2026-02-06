'A golpe de borrasca', en 'Informe Semanal'
‘A golpe de borrasca’ y ‘Los tentáculos de Epstein’ son los títulos de los reportajes de ‘Informe semanal’ de este sábado, presentado por Lourdes Maldonado. En el primero, el informativo hablará sobre el temporal que mantiene en alerta a todo el país y sobre Grazalema (Cádiz), que ha vivido el desalojo histórico de todos sus vecinos. Después, en ‘Los tentáculos de Epstein’, un análisis de los documentos desclasificados que han destapado la red de influencias del magnate.
‘A golpe de borrasca’
La península mira al cielo, sin respiro. El golpe de seis tormentas diferentes en menos de 40 días parece no dar tregua. La última borrasca, Leonardo, ha desbordado ríos a un nivel en el que ha sido necesario encender todas las alarmas, afectando especialmente a todas las provincias de Andalucía. En la localidad gaditana de Grazalema (1.600 habitantes), ha brotado el agua del suelo e, incluso, de las paredes. El pueblo registra el índice de pluviosidad más alto de la mitad sur peninsular y sus vecinos están acostumbrados al rugir del agua que transcurre por debajo de sus casas, en los acuíferos entre caliza sobre las que se sostienen, pero el "tren de tormentas" que se está viviendo ha rebosado el terreno y ya no admite más agua.
Este jueves, las autoridades decidían desalojar a todos sus habitantes. Muchos de ellos hacia Ronda que, como otros municipios, está sufriendo los estragos de estas lluvias. Carlos García, alcalde de Grazalema, explica que el subsuelo "ha colapsado" y cómo algunos vecinos, con la ayuda de los servicios de emergencias han llegado a tener que picar los muros de sus viviendas para liberar el agua: "el subsuelo lleva tal cantidad de agua que está brotando hacia arriba". Por el momento, y a la espera de la llegada de la borrasca Marta, parece que los grazalemeños no van a poder volver al pueblo. ‘Informe Semanal’ analiza la situación con los meteorólogos de TVE y con ingenieros del Instituto Geológico y Minero de España, poniendo también la atención en otros puntos de la geografía española.
‘Los tentáculos de Epstein’
"¿Eres el mismísimo diablo?", le pregunta Steve Bannon, exasesor de Trump, al magnate Jeffrey Epstein. "No, el diablo me asusta", contesta el hombre que se reconoce "delincuente" y que, durante años, estuvo relacionado tanto con el actual presidente de Estados Unidos como con una larga lista de personalidades de todo el mundo. Tras haber pasado ya por la cárcel y procesado de nuevo bajo sospecha de haber abusado sexualmente de decenas de mujeres -muchas menores-, Epstein volvía a ingresar en prisión en 2019. Ya no saldría de ella. Un forense, meses después, certificaría su "muerte por suicidio". El vídeo de la entrevista de Bannon data, precisamente, de aquel año 2019 y es tan solo uno de los millones de documentos recogidos por los investigadores del famoso depredador sexual que ahora se conocen, pero que -en muchos casos- hace falta verificar.
Aunque aún queda información bajo llave, el empecinamiento de la bancada demócrata, y especialmente de las víctimas de Epstein que exigen la mayor transparencia, se ha asistido -entre diciembre y enero- a una desclasificación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que delata la inmensa red internacional de influencias tejida por el conocido magnate y depredador sexual al margen de su faceta más oscura.
Hoy en día, nadie reconoce haber tenido una relación profesional con él. Nadie quiere reconocer ni un mínimo de amistad, a pesar de las pruebas. De la mano, en los últimos años, de su pareja -la también condenada Ghislane Maxwell-, la carrera profesional de Jeffrey Epstein fue, de puertas afuera, exitosa. Trump, con la documentación ya publicada, quiere pasar página por miedo a que el caso influya en su ejército de seguidores del movimiento MAGA. "De todo lo que se ha publicado", dice Cosme Ojeda, profesor de la Universidad CEU San Pablo, "no hay nada que le incrimine directamente. Pero, desde luego, hay mucha gente dentro del Partido Republicano que no está de acuerdo con que todavía no se haya sacado a la luz todo lo que queda por salir".