'A golpe de borrasca', en 'Informe Semanal'

‘A golpe de borrasca’ y ‘Los tentáculos de Epstein’ son los títulos de los reportajes de ‘Informe semanal’ de este sábado, presentado por Lourdes Maldonado. En el primero, el informativo hablará sobre el temporal que mantiene en alerta a todo el país y sobre Grazalema (Cádiz), que ha vivido el desalojo histórico de todos sus vecinos. Después, en ‘Los tentáculos de Epstein’, un análisis de los documentos desclasificados que han destapado la red de influencias del magnate.

‘A golpe de borrasca’ La península mira al cielo, sin respiro. El golpe de seis tormentas diferentes en menos de 40 días parece no dar tregua. La última borrasca, Leonardo, ha desbordado ríos a un nivel en el que ha sido necesario encender todas las alarmas, afectando especialmente a todas las provincias de Andalucía. En la localidad gaditana de Grazalema (1.600 habitantes), ha brotado el agua del suelo e, incluso, de las paredes. El pueblo registra el índice de pluviosidad más alto de la mitad sur peninsular y sus vecinos están acostumbrados al rugir del agua que transcurre por debajo de sus casas, en los acuíferos entre caliza sobre las que se sostienen, pero el "tren de tormentas" que se está viviendo ha rebosado el terreno y ya no admite más agua. Este jueves, las autoridades decidían desalojar a todos sus habitantes. Muchos de ellos hacia Ronda que, como otros municipios, está sufriendo los estragos de estas lluvias. Carlos García, alcalde de Grazalema, explica que el subsuelo "ha colapsado" y cómo algunos vecinos, con la ayuda de los servicios de emergencias han llegado a tener que picar los muros de sus viviendas para liberar el agua: "el subsuelo lleva tal cantidad de agua que está brotando hacia arriba". Por el momento, y a la espera de la llegada de la borrasca Marta, parece que los grazalemeños no van a poder volver al pueblo. ‘Informe Semanal’ analiza la situación con los meteorólogos de TVE y con ingenieros del Instituto Geológico y Minero de España, poniendo también la atención en otros puntos de la geografía española.