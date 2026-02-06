Chiringuitos y apartamentos junto al mar, nuevos retos en 'DecoMasters'

‘DecoMasters’ viaja al sur y atraca en las playas de Málaga, donde los decoradores se enfrentarán a un desafío muy ambicioso: cambiar la imagen de dos chiringuitos de playa. Después, las parejas que estén en la cuerda floja pondrán solución a varios apartamentos junto al mar que sufren de humedad y exceso de sol.

‘DecoMasters’ llega a las playas de Málaga

‘DecoMasters’ pondrá rumbo a Benajarafe, en el corazón de la Costa del Sol, donde los equipos decorarán dos chiringuitos de playa. Pero antes, el jurado les retará a dar una segunda vida a una alfombra para obtener un importante beneficio en la competición.

El jurado, con Patricia Montero y Patricia Bustos

Elisabeth será la primera clienta. Su chiringuito, La Brisa, es un kiosco de madera tradicional que respira esencia andaluza. Su propietaria sueña con renovarlo sin perder su esencia ni sus característicos tonos blanco y azul. Les pedirá restaurar su pérgola de madera, instalar un nuevo césped artificial y crear más zonas de sombra. El segundo proyecto será en La negra, un chiringuito bohemio y familiar, con una decoración alternativa con un toque tribal y guiños a África. Mariví, su propietaria, quiere dar un paso más y solicitar, entre otras mejoras, una barra más integrada que refuerce la comodidad y el carácter del local. El jurado les recomendará que aprovechen los recursos naturales, como la luz y las vistas, y que saquen el máximo partido a su creatividad. Cada equipo tendrá un presupuesto de 12.000 euros para hacer realidad los sueños de cada propietaria. Contarán con la ayuda de la interiorista Alejandra Pombo, una de las profesionales más demandadas para diseñar establecimientos de hostelería con estilo propio.

Los clientes que pedirán a los aspirantes dar un aire nuevo a sus apartamentos

La prueba de expulsión mantendrá el espíritu veraniego. Tendrán que convertir apartamentos junto al mar, usados como segunda residencia en el municipio de Benahavis, en auténticos templos del descanso. El jurado les presentará a Cristina, Nicolás, Peter y Marjoleine, que les pedirán que le den una nueva vida al salón y al dormitorio de estos apartamentos que sufren de humedad y exceso de sol, con un presupuesto de 1.500 euros por apartamento. Contará con la la diseñadora de interiores Patricia Bustos, quien encuentra su inspiración en la playa, el surf y la naturaleza a la hora de decorar casas.