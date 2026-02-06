Arranca el Benidorm Fest 2026: los 18 artistas ya están en Benidorm preparados para la quinta edición del festival

Benidorm vuelve a convertirse estos días en el epicentro de la música en España con la llegada a la ciudad de los artistas del Benidorm Fest 2026. Su experiencia ha comenzado con una cena de bienvenida; un primer encuentro que ha servido como toma de contacto entre los equipos y que ha marcado el inicio oficial de una semana clave para el festival.

En los próximos días, los artistas afrontarán una agenda intensa de ensayos sobre el escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.

La vigente ganadora, Melody, regresa al Benidorm Fest RTVE

Primeros eventos en Benidorm El Benidorm Fest 2026 arrancará su programación paralela el sábado 7 de febrero con una gran fiesta de bienvenida en el Centro Cultural de Benidorm. Desde las 18:00 horas, los artistas y presentadores saludarán al público de Benidorm desde la alfombra fucsia. Después, a las 20:00 horas, los participantes y sus equipos disfrutarán de un evento privado con las actuaciones de Nebulossa y Natalia Rodríguez, concursante de ‘Top Chef: Dulces y Famosos', y con una sesión de DJ a cargo de Tony Aguilar. Cartel del Benidorm Fest Jr El domingo 8 de febrero será el turno del Benidorm Fest Junior, que se celebrará a las 17:30 horas, también en el Centro Cultural de Benidorm. RTVE da un paso más en su apuesta por acercar la música a todos los públicos con la celebración de la primera edición de este evento pensado para disfrutar en familia. El Benidorm Fest Junior se celebra en colaboración con Clan, el canal infantil y juvenil de RTVE, que conmemora además su 20º aniversario. Contará con la presencia de Gonzalo Pinillos, Chloe DelaRosa, Carlos Higes, Levi Díaz y Soleá. El dúo Fangoria actuará en la primera semifinal RTVE

Gran cartel de artistas invitados Melody vuelve al Benidorm Fest. La artista andaluza, que se alzó con la victoria en la edición de 2025 con su tema ‘ESA DIVA’, regresará al certamen para actuar en la gala final del 14 de febrero. Esta edición promete ser especial coincidiendo con el quinto aniversario del Benidorm Fest. RTVE ha confirmado la presencia de todas las artistas que han ganado el festival desde sus inicios: Melody, ganadora del Benidorm Fest 2025, Nebulossa, en 2024, Blanca Paloma, en 2023 y Chanel, vencedora en 2022. La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, lo anunció esta semana en La 1, en la previa de los cuartos de final de la Copa del Rey: “Llega el gran reencuentro, porque en el Benidorm Fest somos una gran familia unida por la música. En esta edición estarán Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa… ¡y nuestra diva, Melody!”. Abraham Mateo actuará en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 RTVE también ha confirmado qué artistas actuarán como invitados en las semifinales: Fangoria y Paloma San Basilio lo harán en la primera semifinal, el 10 de febrero; y Luz Casal y Abraham Mateo en la segunda semifinal, el 12 de febrero. El público aún puede adquirir sus entradas en la página web de Viva Ticket para asistir a las semifinales. Luz Casal es una de las invitadas de la segunda semifinal RTVE