Arranca el Benidorm Fest 2026: los 18 artistas ya están en Benidorm preparados para la quinta edición del festival
- Melody, ganadora del Benidorm Fest 2025, actuará en la gala final y se une a Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa
- María Eizaguirre: “Llega el gran reencuentro, porque somos una gran familia. Arranca el mayor espectáculo de música de nuestro país”
- Fangoria, Paloma San Basilio, Luz Casal y Abraham Mateo actuarán en las semifinales como invitados
- La semana comenzará con la celebración de la fiesta de bienvenida y de la primera edición del Benidorm Fest Junior
Benidorm vuelve a convertirse estos días en el epicentro de la música en España con la llegada a la ciudad de los artistas del Benidorm Fest 2026. Su experiencia ha comenzado con una cena de bienvenida; un primer encuentro que ha servido como toma de contacto entre los equipos y que ha marcado el inicio oficial de una semana clave para el festival.
En los próximos días, los artistas afrontarán una agenda intensa de ensayos sobre el escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.
Primeros eventos en Benidorm
El Benidorm Fest 2026 arrancará su programación paralela el sábado 7 de febrero con una gran fiesta de bienvenida en el Centro Cultural de Benidorm. Desde las 18:00 horas, los artistas y presentadores saludarán al público de Benidorm desde la alfombra fucsia. Después, a las 20:00 horas, los participantes y sus equipos disfrutarán de un evento privado con las actuaciones de Nebulossa y Natalia Rodríguez, concursante de ‘Top Chef: Dulces y Famosos', y con una sesión de DJ a cargo de Tony Aguilar.
El domingo 8 de febrero será el turno del Benidorm Fest Junior, que se celebrará a las 17:30 horas, también en el Centro Cultural de Benidorm. RTVE da un paso más en su apuesta por acercar la música a todos los públicos con la celebración de la primera edición de este evento pensado para disfrutar en familia.
El Benidorm Fest Junior se celebra en colaboración con Clan, el canal infantil y juvenil de RTVE, que conmemora además su 20º aniversario. Contará con la presencia de Gonzalo Pinillos, Chloe DelaRosa, Carlos Higes, Levi Díaz y Soleá.
Gran cartel de artistas invitados
Melody vuelve al Benidorm Fest. La artista andaluza, que se alzó con la victoria en la edición de 2025 con su tema ‘ESA DIVA’, regresará al certamen para actuar en la gala final del 14 de febrero.
Esta edición promete ser especial coincidiendo con el quinto aniversario del Benidorm Fest. RTVE ha confirmado la presencia de todas las artistas que han ganado el festival desde sus inicios: Melody, ganadora del Benidorm Fest 2025, Nebulossa, en 2024, Blanca Paloma, en 2023 y Chanel, vencedora en 2022.
La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, lo anunció esta semana en La 1, en la previa de los cuartos de final de la Copa del Rey: “Llega el gran reencuentro, porque en el Benidorm Fest somos una gran familia unida por la música. En esta edición estarán Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa… ¡y nuestra diva, Melody!”.
RTVE también ha confirmado qué artistas actuarán como invitados en las semifinales: Fangoria y Paloma San Basilio lo harán en la primera semifinal, el 10 de febrero; y Luz Casal y Abraham Mateo en la segunda semifinal, el 12 de febrero. El público aún puede adquirir sus entradas en la página web de Viva Ticket para asistir a las semifinales.
Cómo seguir el festival
El Benidorm Fest 2026 tendrá lugar en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm con dos semifinales, el 10 y el 12 de febrero, y la gran final, el 14 de febrero.
Las galas se emitirán en directo por La 1, RNE, RTVE Play, y las plataformas de radio y redes sociales de la Corporación. Además, la gala final también podrá seguirse por Radio Exterior y estará disponible en audio dual a través de la TDT en La 1 HD y UHD.
Este año el escenario del certamen alicantino acogerá 18 actuaciones. En cada una de las dos semifinales participarán nueve artistas. Solo seis de cada se clasificarán para la final que, con 12 actuaciones, será la más extensa de todas las ediciones del festival.
En la primera semifinal los artistas actuarán en este orden:
1. KITAI – ‘El Amor Te Da Miedo’
2. María León ft. Julia Medina – ‘Las Damas y el Vagabundo’
3. Luna Ki – ‘Bomba de amor’
4. Greg Taro – ‘Velita’
5. Izan Llunas – ‘¿Qué vas a hacer?’
6. Dora & Marlon Collins – ‘Rakata’
7. Tony Grox & LUCYCALYS – ‘T AMARÉ’
8. Mikel Herzog Jr. – ‘Mi Mitad’
9. Kenneth – ‘Los Ojos No Mienten’
La segunda semifinal seguirá el siguiente orden:
1. ASHA – ‘Turista’
2. KU Minerva – ‘No Volveré a Llorar’
3. Funambulista – ‘SOBRAN GILIPO**AS’
4. Dani J – ‘Bailándote’
5. The Quinquis – ‘Tú No Me Quieres’
6. Atyat – ‘Dopamina’
7. Rosalinda Galán – ‘Mataora’
8. MAYO – ‘Tócame’
9. Miranda! & bailamamá – ‘Despierto Amándote’
La propuesta ganadora alzará el mítico trofeo de la sirenita y, por primera vez en la historia del festival, habrá un premio económico de 150.000 euros. De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción.
Además, habrá dos nuevos premios: uno de los artistas viajará a Estocolmo para grabar un single en el estudio insignia de Spotify, y otro viajará a Miami, de la mano de Univisión, para promocionar su carrera en programas de televisión de máxima audiencia y grabar un single con un reconocido productor musical.