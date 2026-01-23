Blanca Paloma y Nebulossa actuarán en la gran final del Benidorm Fest 2026

A dos semanas de que comience el Benidorm Fest 2026 se siguen conociendo detalles de los artistas que se subirán al escenario del Palau d’Esports l’Illa de la ciudad alicantina. Blanca Paloma, ganadora del Benidorm Fest en 2023, y Nebulossa, ganadora en 2024, serán dos de las actuaciones estelares de la final del próximo 14 de febrero.

Las artistas alicantinas han participado hoy en un acto en el estand de Benidorm en FITUR, junto a César Vallejo, director del Benidorm Fest, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, Antonio Pérez, alcalde, y Jesús Carrobles, concejal de Eventos.

La sirenita del Benidorm Fest Además, coincidiendo con su quinto aniversario, el Benidorm Fest actualiza el trofeo que entrega a su ganador o ganadora, que este año será una reinterpretación de la mítica sirenita, un guiño a la historia y al espíritu original del certamen. Hoy en FITUR una réplica del nuevo trofeo ha presidido el acto promocional del festival. La sirenita del 'Benidorm Fest'