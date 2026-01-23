Blanca Paloma y Nebulossa actuarán en la gran final del Benidorm Fest 2026
- La gala se celebrará el sábado 14 de febrero y se podrá seguir en directo en La 1, Radio Nacional Radio Exterior, RTVE Play y las redes sociales de RTVE
- Las artistas alicantinas han estado este viernes en FITUR, donde se ha presentado el nuevo trofeo del certamen: la sirenita
A dos semanas de que comience el Benidorm Fest 2026 se siguen conociendo detalles de los artistas que se subirán al escenario del Palau d’Esports l’Illa de la ciudad alicantina. Blanca Paloma, ganadora del Benidorm Fest en 2023, y Nebulossa, ganadora en 2024, serán dos de las actuaciones estelares de la final del próximo 14 de febrero.
Las artistas alicantinas han participado hoy en un acto en el estand de Benidorm en FITUR, junto a César Vallejo, director del Benidorm Fest, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, Antonio Pérez, alcalde, y Jesús Carrobles, concejal de Eventos.
La sirenita del Benidorm Fest
Además, coincidiendo con su quinto aniversario, el Benidorm Fest actualiza el trofeo que entrega a su ganador o ganadora, que este año será una reinterpretación de la mítica sirenita, un guiño a la historia y al espíritu original del certamen. Hoy en FITUR una réplica del nuevo trofeo ha presidido el acto promocional del festival.
Festival de referencia en España
El Benidorm Fest 2026 celebrará sus tres galas el 10, 12 y 14 de febrero, que podrán seguirse en directo en todos los canales de RTVE, con un gran despliegue durante toda la semana para engrandecer un certamen que en solo cinco años como un motor de la música en España, dando cabida a todo tipo de géneros y artistas.
Este año, más grande que nunca, el escenario del Palau d’Esports l’Illa acogerá 18 actuaciones: ASHA, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis y Tony Grox & LUCYCALYS.
En cada una de las dos semifinales, cuyo orden de actuación ya se conoce, participarán nueve artistas, y solo seis de cada una pasarán a la final, más grande que nunca, con 12 actuaciones.
La propuesta ganadora se alzará con la sirenita y con 150.000 euros. Además habrá dos nuevos premios: uno de los artistas viajará a Estocolmo para grabar un single en el estudio de Spotify, y otro viajará a Miami, de la mano de Univisión, para grabar con un reconocido productor musical.