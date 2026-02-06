La 1 emite este sábado un especial de 'Aquí la tierra' por el temporal que azota España

La 1 modifica su programación del sábado por la tarde con motivo de las borrascas que azotan España y emitirá una edición especial del espacio de divulgación ambiental ‘Aquí la tierra’. Jacob Petrus se pondrá al frente de esta entrega dedicada a ofrecer la última hora y a analizar las consecuencias del temporal que ha puesto en alerta a distintas zonas del territorio nacional.

En esta edición especial, el programa pondrá el foco y desplegará puntos de directo en las localidades más afectadas por el temporal. Asimismo, el equipo informará de la última hora sobre la situación meteorológica e hidrográfica de todo el país.

El geógrafo y meteorólogo Jacob Petrus, director y presentador de la edición diaria del espacio divulgativo, llevará a cabo un análisis sobre las posibles consecuencias de estas lluvias e inundaciones históricas desde el punto de vista climático, pero también desde el económico. Además, este programa especial mostrará su apoyo al sector primario, que teme que esta situación perjudique a su trabajo de todo el año.

En las últimas horas, numerosas localidades en distintos puntos de la península han sido desalojadas. Las lluvias han provocado daños materiales y se espera que en los próximos días las alertas se mantengan activas. El sábado se espera otro frente que traerá lluvias al sur peninsular y que activará de nuevo los avisos de la AEMET.

Con más de una década en antena, ‘Aquí la Tierra’ es todo un referente de la divulgación meteorológica en televisión y cuenta con una audiencia fiel cada tarde. El espacio producido por RTVE en colaboración con Catorce cerró enero con una media del 13,4% en su edición diaria, la 2ª mejor cuota de su historia y 2,4 puntos más respecto a enero del año anterior. La edición de los domingos se mantiene líder y cerró enero con un 12% de cuota, con una mejora de 1,2 puntos sobre diciembre.