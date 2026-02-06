Tienes una cita con el amor en 'Valle Salvaje': Adriana y Rafael se casan en una gran boda con final inesperado

El esperado enlace matrimonial de Adriana y Rafael lo cambiará todo para los protagonistas de ‘Valle Salvaje’. La ficción diaria de las tardes de La 1 se viste de boda el próximo lunes 9 de febrero e inicia una decisiva tanda de capítulos.

La boda de los protagonistas es uno de los momentos más deseados por los seguidores y llega en el mejor momento de audiencias para la serie. ‘Valle Salvaje’ registró ayer su capítulo más visto de la historia, con 1.005.000 espectadores. Además, cerró su emisión en enero con una media del 11%, su cuarta mejor cuota histórica, y récord mensual de espectadores (887.000), consolidándose una vez más como la oferta televisiva líder en su franja.

La boda más esperada El destino de muchos de los habitantes del valle es incierto, por lo que el día de la boda puede ser el principio de un nuevo comienzo o el fin de todo lo que conocen. Antes del enlace, Victoria hablará con Luisa y, aunque sigue pensando que lo mejor es que no acuda a la boda, le informa de que ni José Luis ni ella pondrán ningún problema. ¿será invitada finalmente Luisa a la Boda como pedía Adriana? Boda en 'Valle salvaje' Al margen del enlace, Braulio ha descubierto que alguien pagó a Toribio para que abandonara la investigación de la muerte de Domingo. Alejo, acorralado por su primo, acabará confesando a alguien inesperado que él fue el verdadero asesino de su tío. Por su parte, Francisco empezará a albergar esperanzas de que Pepa le corresponda y, mientras espera una declaración de amor, será consciente de una importante revelación. Durante las nupcias, el sacerdote hará público que Rafael es el nuevo duque de Valle Salvaje, para el asombro de todos los invitados y para disgusto de José Luis y Victoria, quien llegará a amenazar a Mercedes y a advertirle sobre las consecuencias. Al finalizar la ceremonia, un inesperado acontecimiento trastocará los planes de los protagonistas.