Tienes una cita con el amor en 'Valle Salvaje': Adriana y Rafael se casan en una gran boda con final inesperado
- Los acontecimientos se precipitarán tras el esperado enlace y los protagonistas vivirán un auténtico giro que cambiará sus vidas
- La serie batió ayer su récord histórico con 1.005.000 espectadores
- De lunes a viernes a las 17:40 horas en La 1 y RTVE Play
El esperado enlace matrimonial de Adriana y Rafael lo cambiará todo para los protagonistas de ‘Valle Salvaje’. La ficción diaria de las tardes de La 1 se viste de boda el próximo lunes 9 de febrero e inicia una decisiva tanda de capítulos.
La boda de los protagonistas es uno de los momentos más deseados por los seguidores y llega en el mejor momento de audiencias para la serie. ‘Valle Salvaje’ registró ayer su capítulo más visto de la historia, con 1.005.000 espectadores. Además, cerró su emisión en enero con una media del 11%, su cuarta mejor cuota histórica, y récord mensual de espectadores (887.000), consolidándose una vez más como la oferta televisiva líder en su franja.
La boda más esperada
El destino de muchos de los habitantes del valle es incierto, por lo que el día de la boda puede ser el principio de un nuevo comienzo o el fin de todo lo que conocen. Antes del enlace, Victoria hablará con Luisa y, aunque sigue pensando que lo mejor es que no acuda a la boda, le informa de que ni José Luis ni ella pondrán ningún problema. ¿será invitada finalmente Luisa a la Boda como pedía Adriana?
Al margen del enlace, Braulio ha descubierto que alguien pagó a Toribio para que abandonara la investigación de la muerte de Domingo. Alejo, acorralado por su primo, acabará confesando a alguien inesperado que él fue el verdadero asesino de su tío. Por su parte, Francisco empezará a albergar esperanzas de que Pepa le corresponda y, mientras espera una declaración de amor, será consciente de una importante revelación.
Durante las nupcias, el sacerdote hará público que Rafael es el nuevo duque de Valle Salvaje, para el asombro de todos los invitados y para disgusto de José Luis y Victoria, quien llegará a amenazar a Mercedes y a advertirle sobre las consecuencias. Al finalizar la ceremonia, un inesperado acontecimiento trastocará los planes de los protagonistas.
‘Historias que hacen historia’ en La 1
Producida por STUDIOCANAL en colaboración con Bambú Producciones y creada por Josep Cister Rubio, ‘Valle Salvaje’ cuenta con un reparto coral liderado por Rocío Suárez de Puga, Marco Pernas, José Manuel Seda y Sabela Arán. Rodada en localizaciones históricas y en espectaculares sets que recrean los exteriores e interiores de dos grandes palacios del siglo XVIII, la serie es, junto a ‘La Promesa’, una de las ‘Historias que hacen historia’ en las tardes de La 1.
La serie cerró 2025 con una media de 9,8% de cuota, 762.000 espectadores y 1,4 millones de contactos, y lideró su franja desde agosto de forma ininterrumpida. Mejoró sus resultados en 2.8 puntos respecto al año anterior y fue líder entre el público juvenil de 13 a 24 años (10,3%) y en la franja de 65 a 74 (12,9%). Al éxito de público, se suma el de crítica, con numerosos galardones, como el premio a la mejor serie de emisión diaria del Festival Internacional de Cine de Almería (2024), y nominaciones a los prestigiosos Rose D'Or y al Emmy Internacional 2025.