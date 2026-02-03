¡Bombazo! Rafael se convierte en el nuevo duque de 'Valle Salvaje'

Todos quedaron sin palabras cuando José Luis anunció ante toda la familia que como regalo de bodas, abdicaría en favor de Rafael el ducado. Un obsequio que su hijo no estaba dispuesto a recibir estando su padre todavía vivo. Sin embargo, finalmente, el protagonista de la serie ha decidido aceptar ser el título, lo que ha acelerado todos los preparativos para que se pueda casar como el nuevo duque de Valle Salvaje. Algo que, prácticamente, ya es oficial. ¿Quieres saber todos los detalles? ¡Te lo contamos!

José Luis firma su renuncia Mucha prisa se ha dado el duque en renunciar al ducado. "Deseando asegurar la continuidad de esta casa, y habiendo considerado la persona, conducta y actitud de mi hijo varón, don Rafael Gálvez de Aguirre, y la conveniencia de encomendarle desde el peso y las dignidades de esta casa, cedo, por la presente, en su favor, el Título, Meced y Dignidad de duque de Valle Salvaje. Por tanto, desde la fecha de esta escritura en adelante, yo, don José Luis Gálvez de Aguirre, renuncio y abdico de toda dignidad, voz y voto que que como duque me correspondieren. Y declaro que esta cesión es hecha por mi sola voluntad sin coacción ni engaño alguno, para mayor gloria de esta casa", ha escrito en la cesión de Merced, pero todos sabemos que en este caso sí ha habido coacción. Tras firmar, José Luis mira el retrato de don Antonio, y recuerda sus palabras: "El linaje por encima de todo y de todos. Eso es lo que me enseñaste, ¿no padre?", dice emocionado al cuadro. 01.51 min Valle Salvaje - José Luis firma su renuncia