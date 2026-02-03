¡Bombazo! Rafael se convierte en el nuevo duque de 'Valle Salvaje'
Todos quedaron sin palabras cuando José Luis anunció ante toda la familia que como regalo de bodas, abdicaría en favor de Rafael el ducado. Un obsequio que su hijo no estaba dispuesto a recibir estando su padre todavía vivo. Sin embargo, finalmente, el protagonista de la serie ha decidido aceptar ser el título, lo que ha acelerado todos los preparativos para que se pueda casar como el nuevo duque de Valle Salvaje. Algo que, prácticamente, ya es oficial. ¿Quieres saber todos los detalles? ¡Te lo contamos!
José Luis firma su renuncia
Mucha prisa se ha dado el duque en renunciar al ducado. "Deseando asegurar la continuidad de esta casa, y habiendo considerado la persona, conducta y actitud de mi hijo varón, don Rafael Gálvez de Aguirre, y la conveniencia de encomendarle desde el peso y las dignidades de esta casa, cedo, por la presente, en su favor, el Título, Meced y Dignidad de duque de Valle Salvaje. Por tanto, desde la fecha de esta escritura en adelante, yo, don José Luis Gálvez de Aguirre, renuncio y abdico de toda dignidad, voz y voto que que como duque me correspondieren. Y declaro que esta cesión es hecha por mi sola voluntad sin coacción ni engaño alguno, para mayor gloria de esta casa", ha escrito en la cesión de Merced, pero todos sabemos que en este caso sí ha habido coacción.
Tras firmar, José Luis mira el retrato de don Antonio, y recuerda sus palabras: "El linaje por encima de todo y de todos. Eso es lo que me enseñaste, ¿no padre?", dice emocionado al cuadro.
Rafael, nuevo duque de Valle Salvaje
Aunque en un principio se negó a recibir el ducado en vida, finalmente, Rafael ha accedido a la petición de su padre y ha aceptado convertirse ya en duque de Valle Salvaje. Él quería esperar a después de la boda, pero la presión de Dámaso ha hecho que José Luis precipite todos los trámites. Así, tras firmar su renuncia, solo faltaba la rúbrica de su heredero. Sin embargo, todavía no es duque a ojos de la Corona.
"Habiendo firmado usted, señorito Rafael, ya podemos llevar la cesión de Merced a la escribanía y elevar la súplica real al Consejo de Castilla para que su Majestad le haga valer como nuevo duque. Si el rey acepta la súplica real de don José Luis, nos hará llegar una real cédula en la que el señorito Rafael constará como nuevo duque. Sin embargo, para considerarlo de facto como tenedor del título, solo nos basta tener la conformidad del Consejo de Castilla", explica Atanasio ante la pregunta de Victoria.
Rafael, abrumado por el momento tan importante que es para su futuro, no es capaz de pronunciar palabra, por lo que es Adriana la que le da las gracias a José Luis, que está seguro de que el linaje queda en buenas manos, y de que criarán y educarán al hijo de Julio como el perfecto caballero que algún día, dentro de mucho, ocupará su lugar. Por su parte, Victoria, también tiene unas palabras para la nueva duquesa, Adriana, que aceptará sus consejos como ya hace ahora.
Tras este momento, José Luis tiene unas últimas palabras para su hijo: "Tus antepasados también estarían orgullosos de ti", dice realmente emocionado antes de retirarse. ¿Te has perdido el momento? ¡Lo tienes en el vídeo que abre la noticia!