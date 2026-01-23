Braulio reconoce al hijo de Luisa en 'Valle Salvaje': “Es innegable que es un Gálvez de Aguirre”

La llegada de Braulio a Valle Salvaje promete volver a mover unas aguas que por fin parecían estar empezando a calmarse: Luisa ha recibido la noticia de que el juez, persuadido por don José Luis, no va a castigarla con azotes en la plaza pública tal y como rezaba la ominosa carta que le mandó hace unos capítulos. Sin embargo, Braulio se ha presentado en las vidas del todo trayendo consigo fantasmas del pasado. Sobre todo para Alejo y Luisa.

Porque Braulio, primo de los Gálvez de Aguirre, no es otro que el hijo de Domingo: el hombre que abusó de Luisa engendrando a su hijo Evaristo, y el hombre que Alejo asesinó para proteger el honor de su enamorada y, sin saberlo, salvar de la quiebra a los Gálvez de Aguirre.

Evaristín, la clave del misterio El pequeño Evaristo, hijo de Luisa e hijo adoptivo de Alejo, que lo quiere como un padre desde antes incluso de verlo nacer, es la clave del misterio que persigue Braulio. Él aún no lo sabe, pero parece que cada vez se encuentra más cerca de descubrirlo. Porque Evaristo es, en realidad, hermano de Braulio: comparten el mismo padre y, según parece, un aire familiar. "Es innegable que es un Gálvez de Aguirre" son las palabras que ha pronunciado Braulio al conocer al hijo de Luisa. Y sólo hay dos opciones: que piense que es hijo de Alejo (con todo lo que conlleva en términos de reputación dejar embarazada a una criada, en caso de irse de la lengua) o, aún peor, que reconozca en Evaristo al hijo de su padre Domingo. La cara de terror de Alejo al escuchar las palabras de su primo, que le está sacando de quicio durante su estancia en el valle, lo dice todo: ¿se cansará Braulio y cesará sus pesquisas, o acabará trayendo la ruina para el joven de los Gálvez de Aguirre?