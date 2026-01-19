¿Qué oculta la caja de Gaspar en 'Valle Salvaje' y por qué Matilde necesita encontrarla?

Matilde es la protagonista del último misterio de Valle Salvaje. Y lo es casi de casualidad. Ella no sabía lo que iba a encontrarse cuando, hurgando en un arrebato entre las cosas de Gaspar (dispuesta a tirarlas para romper con el pasado y no volver a pensar en su marido, que a través de su madre parece que la tortura desde la tumba) encontró una misteriosa llave.

Junto con Atanasio y cada vez más aliados en la Casa Pequeña, Matilde está decidida a averiguar qué abre la llave y qué es lo que oculta. Gaspar tenía más secretos de los que nadie se esperaba, y el mayor de ellos tiene nombre y apellidos: Irene Gálvez de Aguirre. ¿Tendrá algo que ver con lo que hay en la caja?

Matilde le confiesa a Adriana la verdad sobre Gaspar El mayor secreto que Gaspar tuvo en vida fue su relación romántica con Irene, a la que puso fin cuando descubrió que se trataba de su hermana: Gaspar era hijo ilegítimo del duque, y no de Dámaso como siempre había pensado. Fue por eso que interpuso distancia con la Gálvez de Aguirre, que nunca supo la verdad. Ahora que algunos secretos del pasado, como el de la muerte de Domingo, parecen estar llamando a la puerta en el valle... ¿es posible que este antiguo romance también vuelva con algún secreto? ¿O será alguna otra cosa la que escondía Gaspar?