Rafael podría ser el nuevo duque de 'Valle Salvaje' si se cumple esta condición

Las cosas se ponen aún más interesantes en 'Valle Salvaje' con este nuevo giro de acontecimientos: Dámaso ha decidido mover ficha. O prácticamente darle la vuelta al tablero. El hombre que llegó para desestabilizar al duque y ponerlo contra las cuerdas ya ha decidido cuál es la condición para no irse de la lengua y confesar la verdad sobre su identidad y sus relaciones con Victoria.

Dámaso ha utilizado a su aún esposa como mensajera para transmitirle a don José Luis esta nueva exigencia. Una que puede cambiar el valle tal y como lo conocemos: quiere que José Luis abdique. Sí, sí, como lo oyes: que renuncie a ser el duque de Valle Salvaje en pos de su heredero. Es decir, de Rafael.

Rafael, ¿nuevo duque de Valle Salvaje? Esto significaría que Rafael se convertiría en el duque de Valle Salvaje en este juego de tronos particular que no podíamos haber anticipado: primero la muerte de Julio, el primogénito y heredero, y después la aparición de Dámaso, han hecho posible que el joven, hijo menos favorito de su padre, hombre justo en un valle de hienas, pueda hacerse con el poder. También significaría otra cosa: que nuestra Adriana se convertiría en duquesa de Valle Salvaje, esos territorios que le corresponden por derecho de nacimiento y que Victoria y José Luis han movido cielo y tierra para arrebatarle, derramando la sangre de su padre, poniendo en peligro a sus hermanos y haciéndole a Adriana la vida imposible. ¡Las vueltas que da la vida!