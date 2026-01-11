Leonardo e Irene reaccionan a la traición de sus padres en este contenido exclusivo de 'Valle Salvaje'

Leonardo e Irene han sido víctimas de un engaño. Lo descubrimos el pasado viernes cuando, en una conversación casual con Victoria, don José Luis le confesó a Victoria que la enfermedad de don Hernando era falsa: tan solo un invento, una trampa tendida por el marqués y el duque para alejar a los jóvenes del valle y, con ello, de Bárbara.

Que don Hernando y don José Luis actúen de forma mezquina y persiguiendo su propio beneficio no debería sorprendernos a estas alturas. Pero no podemos evitar preguntarnos cómo se lo han tomado Irene y Leonardo: ¿Se sorprendieron? ¿Se enfadaron? ¿Opusieron resistencia? En este vídeo, ¡nos lo cuentan!

Un contenido extra en exclusiva para RTVE Play De momento, ni Leonardo ni Irene han escrito o aparecido por el valle. Pero en este contenido exclusivo de 'Valle Salvaje' para RTVE Play, los actores Julen Katzy y Marina Sabadell nos cuentan lo sucedido cuando sus personajes han llegado a Burgos y se encontraron con lo que les estaba esperando: don Hernando de Guzmán, más sano que una manzana, y todo un plan urdido a sus espaldas para separarlos de Bárbara. "Yo creo que Leonardo ha debido sentir una traición enorme por parte de su padre, un gran enfado y mucha rabia. Me imagino un gran enfrentamiento entre ambos", dice Julen Katzy. "Irene tiene mucha contradicción emocional y moral, porque sabe que él no la ama y se debe sentir muy humillada. Pero es inevitable pensar que por dentro a lo mejor se alegra: que ella está feliz de salir del valle", dice Marina Sabadell.

¿Cómo se sintió Leonardo al no despedirse de Bárbara? Lo que nos ha dejado con la espinita clavada es saber que Leonardo no pudo decirle adiós a Bárbara. Sobre esto, cuenta el actor: "Se va sin cerrar algo, y sin la seguridad de lo que sabe ella, algo que le ayudaría a coger fuerzas para seguir luchando. Han hecho lo que han querido con él y se encuentra en un palacio encerrado". Y ahora, la pregunta que todos nos estábamos haciendo...