Irene marcha de Valle Salvaje para acompañar a Leonardo

Tras la repentina marcha de Leonardo a Burgos para estar junto a su padre, gravemente enfermo, Irene ha tomado finalmente una decisión: viajará también a Burgos para acompañar a su prometido en estos momentos tan difíciles para él.

Una decisión complicada

Leonardo partió junto a su padre debido al delicado estado salud de Don Hernando, tal y como le hizo saber su secretario a través de una misiva. Ante la inesperada noticia, Irene insistió en acompañarlo para ofrecerle su apoyo y acompañarlo en este viaje por si ocurriese lo peor. Sin embargo, el joven prefirió marchar solo. "Hay algo a lo que necesito enfrentarme yo solo: el dolor que he provocado", afirmó Leonardo.

Durante estos días, el remordimiento de Irene por no haber ido con él ha ido en aumento, especialmente tras las palabras del duque: "Lo que deberías hacer es ir con tu prometido, agradecerá tu compañía en estos momentos tan duros", sugirió José Luis. Por su parte, Victoria también respaldó la opinión del duque, animándola a ir junto a don Leonardo como esposa suya que es: "Vaya con él y demuéstrele lo buena esposa que puede llegar a ser", le aconsejó.

Irene es consciente de que no es una decisión fácil: abandonar su hogar y alejarse del calor de sus hermanos. "Mi lugar está junto a él como su futura esposa. Es lo que debo hacer", les ha comunicado finalmente a Rafael y Alejo, quienes, preocupados por ella, se han querido asegurar de que había meditado bien su decisión. Finalmente los hermanos han ofrecido su apoyo a la joven, quien ha pedido un último favor: que la mantengan informada de todo lo que ocurriera en el valle en su ausencia, especialmente de lo relacionado con Bárbara.

Tras el anuncio del compromiso de Adriana y Rafael, Irene ha visitado la Casa Pequeña para despedirse de su tía Mercedes, quien le ha pedido que traslade su preocupación y apoyo a doña Amanda, esposa de don Hernando. "Sé comprensiva y cariñosa con él. No están siendo momentos fáciles", le ha aconsejado.