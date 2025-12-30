Irene marcha de Valle Salvaje para acompañar a Leonardo
- Irene pone rumbo a Burgos para acompañar a Leonardo en su momento más difícil
Tras la repentina marcha de Leonardo a Burgos para estar junto a su padre, gravemente enfermo, Irene ha tomado finalmente una decisión: viajará también a Burgos para acompañar a su prometido en estos momentos tan difíciles para él.
Una decisión complicada
Leonardo partió junto a su padre debido al delicado estado salud de Don Hernando, tal y como le hizo saber su secretario a través de una misiva. Ante la inesperada noticia, Irene insistió en acompañarlo para ofrecerle su apoyo y acompañarlo en este viaje por si ocurriese lo peor. Sin embargo, el joven prefirió marchar solo. "Hay algo a lo que necesito enfrentarme yo solo: el dolor que he provocado", afirmó Leonardo.
Durante estos días, el remordimiento de Irene por no haber ido con él ha ido en aumento, especialmente tras las palabras del duque: "Lo que deberías hacer es ir con tu prometido, agradecerá tu compañía en estos momentos tan duros", sugirió José Luis. Por su parte, Victoria también respaldó la opinión del duque, animándola a ir junto a don Leonardo como esposa suya que es: "Vaya con él y demuéstrele lo buena esposa que puede llegar a ser", le aconsejó.
Irene es consciente de que no es una decisión fácil: abandonar su hogar y alejarse del calor de sus hermanos. "Mi lugar está junto a él como su futura esposa. Es lo que debo hacer", les ha comunicado finalmente a Rafael y Alejo, quienes, preocupados por ella, se han querido asegurar de que había meditado bien su decisión. Finalmente los hermanos han ofrecido su apoyo a la joven, quien ha pedido un último favor: que la mantengan informada de todo lo que ocurriera en el valle en su ausencia, especialmente de lo relacionado con Bárbara.
Tras el anuncio del compromiso de Adriana y Rafael, Irene ha visitado la Casa Pequeña para despedirse de su tía Mercedes, quien le ha pedido que traslade su preocupación y apoyo a doña Amanda, esposa de don Hernando. "Sé comprensiva y cariñosa con él. No están siendo momentos fáciles", le ha aconsejado.
El adiós de las amigas
Para Bárbara la noticia de su marcha no ha sido una sorpresa. "¿Cuándo vas a partir a Burgos? Sé que lo harás", le preguntó directamente a Irene, dejándola desconcertada: "Me sorprende que lo sepas tú antes que yo misma". Al ver la inquietud de su amiga, Irene trató de tranquilizarla: "Leonardo merece tener a una amiga a su lado ahora. En cuanto todo esto se solucione, volveremos al valle", le prometió a Bárbara, recordándole que él siempre querrá estar junto a la mujer que realmente ama.
Sin embargo, ha sido la despedida más dura para ambas. Bárbara entre lágrimas le ha deseado buen viaje y le ha entregado una carta para Leonardo pidiéndole que se la hiciera llegar en cuanto llegara a Burgos. "Te quiero", le ha dicho finalmente Irene, mientras ambas se fundían en un emotivo abrazo.
La calesa ya ha puesto rumbo a Burgos, un viaje que Irene afronta con la determinación de acompañar y apoyar a Leonardo en su momento más difícil. ¿Se recuperará pronto don Hernando? ¿Cómo reaccionará Leonardo a la llegada de su prometida?