Adriana impide que Luisa se marche de 'Valle Salvaje' con tres sencillas palabras

"Me voy contigo". Con esta sencilla y emocionante declaración, Adriana ha conseguido lo que parecía imposible: que Luisa decida luchar por su permanencia en el valle. Contra viento y marea, estas dos amigas han peleado juntas cada vez que la vida les ha lanzado un obstáculo. Dos mujeres fuertes, que no lo han tenido fácil, pero que han encontrado en la otra todas las fuerzas que necesitaban para seguir adelante.

Quizás por eso, porque Adriana conoce a Luisa mejor que nadie, ha dado con la fórmula para lograr que se quede. Y la imagen ha sido muy, pero que muy potente: una Adriana embarazadísima, con lo puesto, dispuesta a marchar en mitad de la noche con su amiga si eso es lo necesario para no separarse. ¿Cómo podía Luisa decirle que no?

Adriana corre detrás de Luisa para que no se vaya RTVE

El bonito discurso de Adriana "¿De verdad quieres irte?", le ha dicho Adriana a su amiga cuando se disponía a atravesar las puertas de 'Valle Salvaje', enmarcada por las dos arpías de piedra que se han convertido en iconos de la serie. Durante la noche, con Evaristo en brazos. "De acuerdo, pues nos vamos juntas. Me voy contigo". Con esas palabras, Adriana ha hecho una declaración de intenciones que liga su destino a la decisión de su amiga. Y, por supuesto, ha desconcertado a Luisa, a quien la idea de que la embarazadísima Adriana abandone el valle le ha parecido absurda. Casi tan absurda como lo es para Adriana que se vaya ella. Eso es lo que le ha dicho en el poderoso discurso con el que ha conseguido que su amiga se quede. Adriana impide que Luisa abandone el valle RTVE "¿Y sin embargo tú sí que puedes dejarnos atrás? Luisa, no pienso abandonarte. Te pongas como te pongas. Tú siempre has estado conmigo. A mi lado. En mis peores momentos. Nunca me has abandonado. Y yo no pienso hacerlo tampoco. Así que tenemos dos opciones: o nos vamos, o te quedas. Conmigo".