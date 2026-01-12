Adriana impide que Luisa se marche de 'Valle Salvaje' con tres sencillas palabras
- La amistad de las protagonistas prevalece en una de sus escenas más potentes
"Me voy contigo". Con esta sencilla y emocionante declaración, Adriana ha conseguido lo que parecía imposible: que Luisa decida luchar por su permanencia en el valle. Contra viento y marea, estas dos amigas han peleado juntas cada vez que la vida les ha lanzado un obstáculo. Dos mujeres fuertes, que no lo han tenido fácil, pero que han encontrado en la otra todas las fuerzas que necesitaban para seguir adelante.
Quizás por eso, porque Adriana conoce a Luisa mejor que nadie, ha dado con la fórmula para lograr que se quede. Y la imagen ha sido muy, pero que muy potente: una Adriana embarazadísima, con lo puesto, dispuesta a marchar en mitad de la noche con su amiga si eso es lo necesario para no separarse. ¿Cómo podía Luisa decirle que no?
El bonito discurso de Adriana
"¿De verdad quieres irte?", le ha dicho Adriana a su amiga cuando se disponía a atravesar las puertas de 'Valle Salvaje', enmarcada por las dos arpías de piedra que se han convertido en iconos de la serie. Durante la noche, con Evaristo en brazos. "De acuerdo, pues nos vamos juntas. Me voy contigo".
Con esas palabras, Adriana ha hecho una declaración de intenciones que liga su destino a la decisión de su amiga. Y, por supuesto, ha desconcertado a Luisa, a quien la idea de que la embarazadísima Adriana abandone el valle le ha parecido absurda. Casi tan absurda como lo es para Adriana que se vaya ella. Eso es lo que le ha dicho en el poderoso discurso con el que ha conseguido que su amiga se quede.
"¿Y sin embargo tú sí que puedes dejarnos atrás? Luisa, no pienso abandonarte. Te pongas como te pongas. Tú siempre has estado conmigo. A mi lado. En mis peores momentos. Nunca me has abandonado. Y yo no pienso hacerlo tampoco. Así que tenemos dos opciones: o nos vamos, o te quedas. Conmigo".
Una nueva oportunidad para Luisa
Esto supone una nueva oportunidad para que Luisa rehaga su vida en el valle. ¿Lo conseguirá junto a Alejo, o la pareja ya ha sufrido suficiente luchando por su amor? Lo que es seguro es que, pase lo que pase, la joven nunca estará sola mientras tenga con ella a su amiga.
Con esta poderosa imagen, se cierra uno de los capítulos más oscuros en la historia de 'Valle Salvaje': el de la detención y encarcelamiento de Luisa, que intentó quitarse la vida en prisión y que, por obra de la maldad del duque, casi tiene que abandonar su hogar y todo lo que ha construido. Pero no la van a derrotar tan facilmente: Luisa todavía tiene mucha guerra que dar.
