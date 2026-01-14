'Valle Salvaje' ya tiene canal de WhatsApp: únete para conocer los secretos de la serie

Si quieres enterarte de lo que pasa en Valle Salvaje antes de que te lo cuenten en la plaza del pueblo (o en la tele)... ¡Sigue al pregonero del valle y recibe todas las novedades de tu serie favorita! El nuevo canal de WhatsApp de la serie, El pregón de Valle Salvaje, es un nuevo espacio en el que interactuar con la ficción en tiempo real y de forma mucho más directa y sin filtro.

Rutina de los actores y el equipo técnico, fotos exclusivas, mensajes y elementos interactivos son algunas de las cosas que podrás encontrar en este chat en el que recibirás actualizaciones diarias desde el rodaje de Valle Salvaje. ¿Personajes nuevos? Serás el primero en enterarte. ¿Quieres conocerlos mejor? Este es el lugar para hacerlo. ¿Encuestas, premios? ¡Aquí es dónde te informaremos de todo! Haz click aquí para unirte.

La serie diaria líder en redes sociales El estreno de este canal es una nueva iniciativa de la serie de Bambú Producciones que ya triunfa en Instagram, Facebook y TikTok. Nombrada por un informe de GECA como la serie española con mayor impacto social en España y Latinoamérica, Valle Salvaje acumula medio millón de seguidores entre las diferentes redes sociales, con el nombre de usuario @vallesalvajetve. Ahora, la ficción expande sus fronteras y se estrena en WhatsApp con la función canales, pensada para la difusión de contenido por parte de creadores, marcas o medios. Una forma directa de recibir actualizaciones de texto, fotos y vídeos, de forma completamente privada y anónima.