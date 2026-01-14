'Valle Salvaje' ya tiene canal de WhatsApp: únete para conocer los secretos de la serie
Si quieres enterarte de lo que pasa en Valle Salvaje antes de que te lo cuenten en la plaza del pueblo (o en la tele)... ¡Sigue al pregonero del valle y recibe todas las novedades de tu serie favorita! El nuevo canal de WhatsApp de la serie, El pregón de Valle Salvaje, es un nuevo espacio en el que interactuar con la ficción en tiempo real y de forma mucho más directa y sin filtro.
Rutina de los actores y el equipo técnico, fotos exclusivas, mensajes y elementos interactivos son algunas de las cosas que podrás encontrar en este chat en el que recibirás actualizaciones diarias desde el rodaje de Valle Salvaje. ¿Personajes nuevos? Serás el primero en enterarte. ¿Quieres conocerlos mejor? Este es el lugar para hacerlo. ¿Encuestas, premios? ¡Aquí es dónde te informaremos de todo! Haz click aquí para unirte.
La serie diaria líder en redes sociales
El estreno de este canal es una nueva iniciativa de la serie de Bambú Producciones que ya triunfa en Instagram, Facebook y TikTok. Nombrada por un informe de GECA como la serie española con mayor impacto social en España y Latinoamérica, Valle Salvaje acumula medio millón de seguidores entre las diferentes redes sociales, con el nombre de usuario @vallesalvajetve.
Ahora, la ficción expande sus fronteras y se estrena en WhatsApp con la función canales, pensada para la difusión de contenido por parte de creadores, marcas o medios. Una forma directa de recibir actualizaciones de texto, fotos y vídeos, de forma completamente privada y anónima.
¿Qué vas a encontrar en este canal?
El pregón de Valle Salvaje es un lugar para el contenido más fresco e inmediato, directo desde los sets de rodaje de Valle Salvaje. Se publicarán adelantos de la trama en emisión, así como vistazos entre bambalinas de la producción, con acceso exclusivo a actores, miembros del equipo técnico... ¡todo lo que puedas imaginar y más!
Sólo tienes que unirte al canal para ser el primero en recibir todas las noticias de Valle Salvaje.