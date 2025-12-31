Los 5 mejores momentos de 'Valle Salvaje' en 2025: ¿cuál es tu favorito?

Valle Salvaje nos ha hecho un regalo precioso de Navidad al regalarnos el momento que todos estábamos ansiando. Implica a Rafael, a Adriana, un anillo y campanas de boda... ¡pero no nos adelantemos! Porque esta escena tan preciosa tiene competencia en la montaña rusa que ha sido el año 2025 para los fans de la diaria de La 1.

Nos hemos reído, hemos llorado, hemos temido y hemos celebrado con nuestros personajes favoritos. Se han resuelto unas incógnitas y se han abierto otras. Ha venido gente, se ha marchado... y en el valle sigue habiendo vida para rato. Repasamos nuestra lista con los mejores momentos del año. Si tú tienes otra... ¡cuéntanos en las redes de la serie como Instagram o TikTok!

5. Adriana y Julio en el baile de máscaras Perder a Julio ha sido uno de los golpes más duros para los habitantes del valle y, sin duda, para la audiencia de la serie. Era un personaje gris y lleno de matices, que lo mismo nos enternecía con su dulzura como nos sorprendía con una dura mentira. Le recordamos en uno de nuestros eventos favoritos de la serie: el baile de máscaras. 01.08 min Valle Salvaje - La decisión de Julio sobre Adriana y Rafael

4. José Luis llama hijo a Gaspar El duque tiene corazón, aunque rara vez lo demuestra. En el valle nos gusta un drama, y pocas cosas más dramáticas que el sacrificio de Gaspar para salvar a Pedrito que descubrió en Victoria a toda una madre doliente y en el duque a todo un padre y marido entregados... aunque se le olvidara bastante rápido. Nos encantan los momentos en los que de repente a Victoria o al duque se les cae la careta y nos muestran su parte buena. 02.07 min Valle Salvaje - José Luis llama hijo a Gaspar

3. Pedrito y don Hernando Y hablando de personajes con cara buena y cara mala: ¡qué momentazos nos ha dado este año Don Hernando! Nuestros favoritos son, sin duda, los comienzos de su amistad con Pedrito, en los que ambos descubrieron en el otro un gran amigo. 03.05 min Valle Salvaje - La emotiva despedida de Pedrito y don Hernando

2. El beso de Amadeo e Isabel ¡Por fin! Eso fue lo que pensamos cuando, antes de marchar del valle, Isabel saldó su cuenta pendiente con Amadeo y los dos miembros del servicio se fundieron en un apasionado beso. Sólo hay que tener ojos en la cara para darse cuenta de que, desde el principio, los dos se encantaban. Y hacían muy buena pareja, compartiendo valores, confidencias... y enredos, claro. ¡Ojalá la vida los vuelva a reunir! 04.41 min Valle Salvaje - El beso de Isabel a Amadeo