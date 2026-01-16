Conoce a Braulio, el hijo de Domingo que llega a 'Valle Salvaje'

Las novedades siguen llegando a Valle Salvaje, y la última tiene nombres y apellidos: Braulio Gálvez de Aguirre. En el capítulo de este viernes conoceremos por primera vez a este personaje interpretado por Manuel Gareno que va a traer consigo los fantasmas del pasado. Porque no es nada más y nada menos que el hijo de Domingo, que murió en el valle a manos de Alejo. ¿Ha qué ha venido Braulio? ¿Problemas para los Gálvez de Aguirre?

Hemos charlado con el actor en los platós de la serie, donde ha compartido su ilusión por un personaje que pronto conoceremos muy bien. ¡Conoce a Braulio con nosotros!

¿Quién es Braulio Gálvez de Aguirre? "Braulio es un primo muy cercano a los Gálvez de Aguirre, aunque la relación se ha enfriado con el paso del tiempo", adelanta Manuel Gareno. "Vengo a volver a estrechar lazos con mis primos queridos, y también a pasar un tiempo donde pasó sus últimos días de vida mi padre Domingo, al que algunos recordaréis". Vamos, ¡que va a traerle algún que otro recuerdo desagradable a Alejo! Esperemos que no remueva mucho, o lo que encuentre puede poner en peligro a nuestros personajes... "Braulio es fiel a sus principios, impulsivo pero valiente y misterioso".