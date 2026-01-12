Matilde y Atanasio formalizan su relación en 'Valle Salvaje'
- Atanasio y Matilde le han contado al duque que están juntos y esta ha sido su reacción
- Tienes todos los capítulos de 'Valle Salvaje' en RTVE Play
¿Hemos perdido el oremus o estámos viviendo tiempos felices en 'Valle Salvaje'? Luisa está de vuelta, Adriana y Rafael pueden vivir su amor en libertad, y Matilde y Atanasio, pese a que no pudieron casarse, han decidido compartirse con el mundo y oficializar su relación. Nos daba un poco de miedo cómo pudiese reaccionar el duque... ¡pero ha ido todo a las mil maravillas!
Frente a la confesión de su secretario, don José Luis no ha podido más que mostrar su satisfacción y dedicarle a la pareja sus mejores deseos. Se nota que no ha hablado con Victoria...
¿Cómo se lo ha dicho don Atanasio?
"Matilde Miralles es la mujer a la que amo. Y ella corresponde mi amor. Nos queremos, señor". Así es como Atanasio le ha dado la noticia al duque, con muchos nervios pero también con emoción por coger la iniciativa y adelantarse a las maldades de Victoria poniendo su relación sobre la mesa y obteniendo la bendición del duque.
Don José Luis se ha dirigido directamente a Matilde con una simpática observación: "Espero que trate usted bien a mi hombre de confianza, doña Matilde". Y les ha dado su bendición sincera: "Me alegro mucho por ustedes. Les deseo toda la dicha del mundo"
¿Cómo reaccionará Victoria cuando se entere?
Así han reaccionado en la Casa Pequeña
Lo siguiente que han hecho Matilde y Atanasio es asistir corriendo a la Casa Pequeña para terminar de hacer pública la noticia. Junto a Adriana, Rafael, Mercedes, Bárbara, Pepa y Dámaso han brindado junto a la pareja y compartido su felicidad. Como dijo el director Ozo Perozo, lo más importante no es que estén casados, sino que sigan tan bien como siempre. ¡Y ahora están todavía mejor!
No te pierdas la serie cada tarde a las 17:35h en La 1.