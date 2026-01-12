Matilde y Atanasio formalizan su relación en 'Valle Salvaje'

¿Hemos perdido el oremus o estámos viviendo tiempos felices en 'Valle Salvaje'? Luisa está de vuelta, Adriana y Rafael pueden vivir su amor en libertad, y Matilde y Atanasio, pese a que no pudieron casarse, han decidido compartirse con el mundo y oficializar su relación. Nos daba un poco de miedo cómo pudiese reaccionar el duque... ¡pero ha ido todo a las mil maravillas!

Frente a la confesión de su secretario, don José Luis no ha podido más que mostrar su satisfacción y dedicarle a la pareja sus mejores deseos. Se nota que no ha hablado con Victoria...

¿Cómo se lo ha dicho don Atanasio? "Matilde Miralles es la mujer a la que amo. Y ella corresponde mi amor. Nos queremos, señor". Así es como Atanasio le ha dado la noticia al duque, con muchos nervios pero también con emoción por coger la iniciativa y adelantarse a las maldades de Victoria poniendo su relación sobre la mesa y obteniendo la bendición del duque. Don José Luis se ha dirigido directamente a Matilde con una simpática observación: "Espero que trate usted bien a mi hombre de confianza, doña Matilde". Y les ha dado su bendición sincera: "Me alegro mucho por ustedes. Les deseo toda la dicha del mundo" ¿Cómo reaccionará Victoria cuando se entere?