Victoria se entrega a Dámaso en la escena más picante de 'Valle Salvaje': "¿Hasta dónde quieres llegar?"

Cuando pensábamos que don José Luis no podía sorprendernos, ha cometido una nueva bajeza. Esta vez, respecto a su mujer, Victoria. Indignado ante la amenaza de Dámaso, que promete destronar al duque y obligarle a abdicar en favor de su hijo Rafael, a José Luis se le ha acabado la paciencia: quiere que Victoria plaque la furia de Dámaso y quiere que lo haga rápido.

Victoria no ha sido capaz en todo este tiempo de domar a su primer marido, decidido a arruinarle la vida a los Gálvez de Aguirre y aparentemente más interesado en Mercedes que en ella. Nada de lo que ha dicho y hecho para convencerle ha valido para distraerle de su objetivo. Así que José Luis le ha hecho la petición más dolorosa y humillante de todas: que se entregue a él si es necesario, pero que lo logre.

La gran humillación de Victoria De doña Victoria se pueden decir muchas cosas, pero no que no sea leal a su marido José Luis. Por él ha derramado sangre, tanto la de su propio hermano Evaristo como la de doña Pilara. Por él ha estado a punto de descender aún más a los infiernos ordenando el asesinato de Pedrito, aunque en el último momento su conciencia llamase a la puerta. Por él ha mentido, ha espiado, ha manipulado y se ha dejado la piel. Parecía que por fin había cumplido su sueño: desposar con José Luis y convertirse en la duquesa de Valle Salvaje. Y parecía que, a su manera, él también la quería de verdad: la consoló cuando murió su hijo Gaspar, trató de darle en la Casa Grande el lugar que le correspondía, y dio la cara por ella pese a los desprecios que otros nobles de recio abolengo como Don Hernando le hiciesen a su mujer. 00.51 min Valle Salvaje - El pasado llama a la puerta de Victoria Sin embargo, cada vez quedan más lejos aquellos días en los que el de Victoria y José Luis eran un matrimonio bien avenido. Un hombre ha conseguido arruinarlo todo: Dámaso, que al presentarse en el valle trajo consigo todos los fantasmas del pasado de Victoria y decidió utilizarlos en su contra. En su presencia, al duque le resulta imposible ignorar lo único que siempre le ha importado más que la gente a la que quiere: el poder, y lo fácil que es perderlo con una amenaza como la de Dámaso. Por eso está dispuesto a lo que sea para ganar la partida: incluso a renunciar a la fidelidad de su esposa, Victoria. Tratándola como a un objeto, ha sido claro cuando le ha dado su orden: que se entregue a Dámaso si es necesario. El dolor de la duquesa era perfectamente visible en sus ojos. Una enorme humillación que se ha consumado cuando ha visitado a Dámaso.