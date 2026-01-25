Enlaces accesibilidad
Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 2 de febrero: ¡llega la boda de Adriana y Rafael!

RTVE

Las investigaciones de Matilde la acercan demasiado a la verdad. ¿Supondrá una brecha en su relación con doña Mercedes? El día más importante del año ya está aquí: Adriana y Rafael van a darse el 'sí, quiero'.

Capítulo 346 del lunes 2 de febrero

Alejo le aconseja a Braulio que deje el pasado atrás, pero este no parece dispuesto a abandonar su misión de descubrir la verdad sobre la muerte de Domingo. En cuanto a la boda, Adriana se entera de algo que puede hacer peligrarla.

Capítulo 347 del martes 3 de febrero

Adriana le deja claro a José Luis que, si Luisa no va a su boda, no se casará, lo que provoca que Victoria haga una visita a la criada… Cuando Matilde reclama a Mercedes las cartas que Dámaso escribía a Gaspar para dárselas a Victoria, la de Miramar la sorprende con una extraña noticia.

Capítulo 348 del miércoles 4 de febrero

Alarmada por su confesión, Matilde se sincera con Mercedes sobre cómo y dónde encontraron las cartas. Pero el comportamiento de la duquesa despierta las sospechas de Atanasio. La presencia de Braulio pesa cada vez más a un Alejo que, atormentado por la culpa, acaba confesando el asesinato de Domingo a una persona de su confianza.

Capítulo 349 del jueves 5 de febrero

Adriana, Bárbara y Pedrito comparten un bonito momento juntos antes del gran día… Hasta que Adriana descubre las nuevas amenazas de José Luis. Desbordada por la rabia, irrumpe en palacio dispuesta a todo: si no se respetan sus decisiones, no habrá boda.

Capítulo 350 del viernes 6 de febrero

El día de la boda entre Rafael y Adriana ha llegado, pero el destino de muchos en Valle Salvaje está en el aire. ¿Será este el principio de un nuevo comienzo… o el fin de todo lo que conocen?

