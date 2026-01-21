La amenaza de Adriana al duque de Valle Salvaje: "No volverá a vernos"

En pocas ocasiones hemos visto a Adriana tan alterada como en la última conversación que ha mantenido con el duque y que ha cerrado el episodio 338 de Valle Salvaje, pero el dolor por ver sufrir a una amiga, ha hecho que la prometida de Rafael vuelva a enfrentarse a su suegro para conseguir salvar a Luisa. En esta ocasión, la Salcedo de la Cruz ha lanzado una amenaza al duque que le ha dejado sin palabras. ¿Quieres saber por qué lo ha hecho y de qué se trata? ¡Continúa leyendo que te lo contamos!

Luisa será azotada en el templete de la campa Desde hace días conocemos cuál es el castigo que, finalmente, el juez ha impuesto a Luisa: ser azotada, aunque no especificaba la cantidad ni el lugar donde se produciría el acto. Aunque esa noticia no ha tardado en llegar a la Casa Pequeña. Mercedes daba todo su apoyo a Luisa en relación a la distancia que su sobrino Alejo está tomando con ella cuando Atanasio irrumpe en la sala con una misiva. Proviene del juez y en ella se confirma el lugar donde recibirá su castigo: "En el templete de la campa, a ojos de todo el mundo". "¿Lo ve doña Mercedes? Los ricos siempre ganan", reacciona una Luisa que solo puede huir de la sala para romperse en soledad. La joven tenía aceptado su destino, pero no esperaba que todos fueran a ser testigos de cómo iba a ser azotada por un delito que no cometió. 01.13 min Valle Salvaje - Luisa será azotada en el templete de la campa