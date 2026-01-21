La amenaza de Adriana al duque de Valle Salvaje: "No volverá a vernos"
- ¿Por qué ha amenazado con irse del valle? ¡Te contamos todos los detalles!
- Disfruta de todos los capítulos de Valle Salvaje, en La 1 y RTVE Play
En pocas ocasiones hemos visto a Adriana tan alterada como en la última conversación que ha mantenido con el duque y que ha cerrado el episodio 338 de Valle Salvaje, pero el dolor por ver sufrir a una amiga, ha hecho que la prometida de Rafael vuelva a enfrentarse a su suegro para conseguir salvar a Luisa. En esta ocasión, la Salcedo de la Cruz ha lanzado una amenaza al duque que le ha dejado sin palabras. ¿Quieres saber por qué lo ha hecho y de qué se trata? ¡Continúa leyendo que te lo contamos!
Luisa será azotada en el templete de la campa
Desde hace días conocemos cuál es el castigo que, finalmente, el juez ha impuesto a Luisa: ser azotada, aunque no especificaba la cantidad ni el lugar donde se produciría el acto. Aunque esa noticia no ha tardado en llegar a la Casa Pequeña.
Mercedes daba todo su apoyo a Luisa en relación a la distancia que su sobrino Alejo está tomando con ella cuando Atanasio irrumpe en la sala con una misiva. Proviene del juez y en ella se confirma el lugar donde recibirá su castigo: "En el templete de la campa, a ojos de todo el mundo".
"¿Lo ve doña Mercedes? Los ricos siempre ganan", reacciona una Luisa que solo puede huir de la sala para romperse en soledad. La joven tenía aceptado su destino, pero no esperaba que todos fueran a ser testigos de cómo iba a ser azotada por un delito que no cometió.
La amenaza de Adriana al duque
Momentos más tarde hemos podido ver a una Adriana que en pocas ocasiones ha aparecido en la serie. Alterada, furiosa y rota de dolor al ver la situación de su amiga, no duda en dirigirse al duque de Valle Salvaje: "Don José Luis, lamento de veras importunarle, pero lo que tengo que decirle no puede esperar".
Sorprendido por el estado en el que se encuentra su nuera, José Luis le pide que explique que es eso tan importante. "La citación que el juez le ha enviado a Luisa. Dígame que no es cierto". El duque, con el semblante serio le asegura que ojalá pudiera decirle que no es verdad, pero lo que provoca más aún el enfado de Adriana: "No pienso permitirlo de ninguna de las maneras. Luisa no va a ser castigada en el templete ni en ningún sitio, por encima de mi cadáver".
El duque es sincero con ella, y le explica que no es a él a quien le debe pedir cuentas, sino al juez que toma esas decisiones. Al ver que su suegro no está dispuesto a hacer nada, Adriana le lanza una pregunta y una petición a la vez: "¿Me está diciendo que se va a lavar las manos? Libérela José Luis, haga lo que tenga que hacer para que no reciba ese castigo".
Muy serio, don José Luis le recuerda que le pierden las formas, y que esas no son manera de hacerle una petición. Si embargo, Adriana no le está pidiendo nada, sino exigiendo la liberación de Luisa y que si pierde a su amiga será él quien lo lamente. "Estoy hastiada de medirme frente a usted, así que, escúcheme bien. O libera a Luisa o le doy mi palabra de que abandonaré el valle", empieza diciéndole, para terminar su amenaza con una frase que parece calar en el duque: "Me iré, y no lo haré sola porque Rafael vendrá conmigo. Nos iremos los dos, juntos, y no volveremos jamás. Ni nosotros ni su ansiado nieto, el futuro duque de Valle Salvaje. Y si todo esto le suena a amenaza es por que lo es".
Sin ninguna duda, Adriana ha sido lo suficientemente clara, pero por ha querido reafirmarse en su amenaza antes de marchar del despacho de José Luis: "Si no libera a Luisa, le juro por Dios y por la memoria de mi padre que no volverá a vernos". ¿Conseguirá que el duque intervenga en la decisión del juez? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje para descubrirlo!