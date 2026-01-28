El anuncio de José Luis que deja sin palabras todo 'Valle Salvaje'

Valle Salvaje se ha quedado sin palabras después de la cena a la que Adriana y Rafael han convocado a toda la familia en la Casa Grande. Un encuentro en el que ha habido hermandad entre Victoria y Mercedes, que han hecho el intento no tener ningún enfrentamiento. Sin embargo, la aparición de última hora de don Eduardo, Dámaso para todos los que conocemos su verdadera identidad, ha inquietado a la duquesa y sobre todo a José Luis, que se ha visto obligado a anunciar algo muy importante para los Gálvez de Aguirre. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Te contamos todo lo que ha sucedido!

Poniéndonos en antecedentes, la decisión del duque no ha sido ni pensada ni meditada tras un tiempo. Más bien, se ha visto obligado a tomarla por la coacción de Dámaso . Si no abdica en Rafael, hará saber a todos su verdadera identidad , demostrando así que su matrimonio con Victoria no tiene ninguna validez. Sin embargo, todo puede seguir como hasta ahora si sucumbe a su chantaje: traspasar el ducado a su hijo Rafael . Algo a lo que no estaba dispuesto a ceder, pero la presión del que ahora se hace llamar don Eduardo ha hecho que lo anuncie ante todos.

El regalo de bodas de José Luis a su hijo Rafael

En la cena, tras el discurso de Adriana, Eduardo ha intervenido para pedir otro brindis: "Me gustaría anunciarles algo muy importante para todos, y creo que no voy a encontrar mejor momento". El hombre, se pone en pie con la disposición de soltar la bomba, pero el duque se lo impide: "Discúlpeme don Eduardo, pero dada la importancia capital de este anuncio para los míos, creo que debo ser yo quien lo haga". Contento tras haber presionado de esa manera a José Luis, Dámaso se sienta satisfecho para ver cómo su enemigo deja lo que tanto quiere.

"Rafael, el otro día me preguntaste qué tenía preparado para vuestra boda. Bien, creo que ha llegado el momento de desvelarlo", comienza su discurso José Luis, que despierta la emoción en Rafael y Adriana, mientras que Mercedes aún no se cree que lo vaya a hacer frente a una Victoria resignada: "He decidido abdicar en tu favor. Quiero que te cases convertido en el nuevo duque de Valle Salvaje".

Este anuncio ha dejado sin palabras a Alejo, Bárbara, Adriana, pero sobre todo a Rafael. ¿Aceptará el heredero coger el cargo sin que su padre haya muerto todavía? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje para descubrirlo!