Braulio confiesa sus intenciones en 'Valle Salvaje': viene a vengar la muerte de su padre

Desde que llegó al valle, Braulio prometía desenterrar muchos fantasmas que los habitantes del valle, pecando de ingenuos, daban por enterrados. No solo el de su padre, Domingo, sino los de todas las personas a las que afectó con su mala conducta: Luisa, a quien agredió; Rafael, con quien discutió en múltiples ocasiones; el duque, a quien casi condena a la ruina... y por supuesto a Alejo, la mano que lo asesinó.

Pero si hasta el momento sólo podíamos sospecharlo, ahora el verdadero propósito de esta visita de Braulio nos ha quedado meridianamente claro: quiere encontrar al asesino de su padre. Y no parará hasta conseguirlo.

Las verdaderas intenciones de Braulio Bárbara, que desde el principio ha demostrado mucha paciencia y buena disposición y rápidamente se ha hecho amiga de Braulio, ha sido la confidente a quien se ha abierto en esta declaración de intenciones. Es a ella a quien le ha dicho para qué ha venido de verdad: para buscar y encontrar a los asesinos de su padre. Esta confesión viene después de una conversación sobre el duelo en la que Bárbara se ha abierto mucho sobre sus propios sentimientos: los dos tienen en común el duelo por un padre ausente, aunque las circunstancias de la muerte de Evaristo y las de la muerte de Domingo no tienen nada que ver, como ha hecho notar muy agitado el joven Braulio.