Braulio confiesa sus intenciones en 'Valle Salvaje': viene a vengar la muerte de su padre
- El primo de Alejo viene a desenterrar fantasmas del pasado
- Braulio reconoce al hijo de Luisa: "Es un Gálvez de Aguirre"
Desde que llegó al valle, Braulio prometía desenterrar muchos fantasmas que los habitantes del valle, pecando de ingenuos, daban por enterrados. No solo el de su padre, Domingo, sino los de todas las personas a las que afectó con su mala conducta: Luisa, a quien agredió; Rafael, con quien discutió en múltiples ocasiones; el duque, a quien casi condena a la ruina... y por supuesto a Alejo, la mano que lo asesinó.
Pero si hasta el momento sólo podíamos sospecharlo, ahora el verdadero propósito de esta visita de Braulio nos ha quedado meridianamente claro: quiere encontrar al asesino de su padre. Y no parará hasta conseguirlo.
Las verdaderas intenciones de Braulio
Bárbara, que desde el principio ha demostrado mucha paciencia y buena disposición y rápidamente se ha hecho amiga de Braulio, ha sido la confidente a quien se ha abierto en esta declaración de intenciones. Es a ella a quien le ha dicho para qué ha venido de verdad: para buscar y encontrar a los asesinos de su padre.
Esta confesión viene después de una conversación sobre el duelo en la que Bárbara se ha abierto mucho sobre sus propios sentimientos: los dos tienen en común el duelo por un padre ausente, aunque las circunstancias de la muerte de Evaristo y las de la muerte de Domingo no tienen nada que ver, como ha hecho notar muy agitado el joven Braulio.
¿Cuál es su teoría de momento?
Por el momento, Braulio ha sido bastante cauto a la hora de expresar sus sospechas: lo que le ha dicho a Bárbara es que no cree la versión oficial de los hechos, es decir, que unos bandidos atacaron a su padre y lo asesinaron por unas monedas. Cree que fue asesinado por alguien que lo conocía, y que ese alguien se encuentra ahora mismo en Valle Salvaje. Ahora bien, ¿cómo de cerca se encuentra de sospechar quién fue realmente el asesino de su padre? ¿Tendrá más intenciones al acercarse a su querido primo Alejo que las que deja entrever a simple vista?
Es difícil que Braulio haya unido tan rápidamente las piezas del puzzle, aunque el otro día sucedió algo sospechoso cuando el joven cruzó miradas con el que, sin él saberlo, es técnicamente su hermano: Evaristín, fruto de la relación no consentida entre Domingo y Luisa. Lo miró y dijo que parecía un Gálvez de Aguirre. ¿Reconoció en él la sangre de su padre, o no es más que una casualidad?