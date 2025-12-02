RTVE estrena 'DocumentaRTVE', el nuevo espacio dedicado a la investigación y memoria audiovisual

Radiotelevisión Española estrena ‘Carbón’, la primera producción de ‘DocumentaRTVE’, un nuevo espacio que recupera la tradición de los grandes formatos informativos de la cadena y apuesta por una narrativa documental contemporánea, rigurosa y con acceso directo al terreno.

‘DocumentaRTVE’ nace como un contenedor de documentales y reportajes de investigación elaborados con los recursos de los Servicios Informativos de TVE, lo que garantiza la combinación de rigor periodístico, profundidad analítica y nuevas formas de narración audiovisual. El espacio, dirigido por Ángela Miranda, se apoya además en el Archivo Histórico de RTVE, una de las colecciones audiovisuales más importantes del país, para ofrecer relatos actuales que dialogan con la memoria colectiva.

'DocumentaRTVE' ™

El documental ‘Carbón’ es una investigación sobre la minería asturleonesa y los últimos accidentes mortales. Se adentra en el presente de las explotaciones mineras de Asturias y León, en las consecuencias de su actividad y en el incierto futuro industrial de las cuencas.

La investigación incorpora un elemento relevante: un equipo de TVE grabó dentro de la mina en la que el pasado día 21 fallecieron dos mineros, en un rodaje realizado semanas antes del accidente. Ese acceso constituye un testimonio inédito sobre las condiciones de trabajo y el funcionamiento de la explotación.

'DocumentaRTVE' ™

El documental también analiza las causas y el impacto del siniestro ocurrido en abril de 2025 en la mina de Cerredo, donde murieron cinco trabajadores, y contextualiza la situación de la minería en la región, incluyendo la persistencia de prácticas irregulares y los desafíos de la reconversión pendiente. El trabajo lo firman Víctor García Guerrero y Manu Diéguez. ‘Carbón’ se emitirá el miércoles 3 de diciembre a las 22:10 horas en La 2 y estará disponible en RTVE Play.