La 1 estrena el documental 'Miradas desobedientes', última entrega del especial '50 años del gran cambio'

La 1 estrena ‘Miradas desobedientes’, el cuarto y último documental del ciclo especial ‘50 años del gran cambio’. Una producción de RTVE, dirigida por Anna Solana y Julio de la Parra, en la que sus protagonistas, hijos y nietos de vencedores de la guerra civil y de verdugos de la dictadura, denuncian y piden perdón por los actos de sus antepasados.

Este nuevo documental completa el ciclo formado por ‘La foto’, ‘La democracia no se hará sin nosotrxs’ y ‘Voladura 76’, cuyos estrenos en La 1 han tenido una buena acogida de la audiencia.