Especial '50 años del gran cambio', homenaje de RTVE a los primeros pasos de la democracia en España

Radiotelevisión Española recuerda en ‘50 años del gran cambio’ algunos de los episodios históricos que marcaron el final de la dictadura y el inicio de la democracia en nuestro país. A través de cuatro documentales se muestran historias, de las que aún hoy poco se sabe, sobre qué ocurrió fuera de los focos, no solo en las calles, sino también en la trastienda política y social, sin dejar de mirar al presente.

Los dos primeros, ‘La foto’ y ‘La democracia no se hará sin nosotrxs’ se estrenan este miércoles 5 de noviembre en el prime time de La 1. Ambos documentales, así como ‘Miradas desobedientes’, son producción 100% propia de RTVE, mientras que ‘Voladura 76’ es una producción de Catorce en asociación con RTVE Play.

Ayer tuvo lugar la presentación de este especial, al que acudieron la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López; o las consejeras de RTVE Rosa León y Angélica Rubio. También asistieron víctimas del franquismo, como Paca Sauquillo, varios de los representantes de movimientos antifranquistas claves para conseguir la democracia en España, y el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva.

Presentación en el Palacio de la Prensa de Madrid Este lunes se celebró la presentación, de la mano de Carlos del Amor, conductor del documental ‘La democracia no se hará sin nosotrxs’. “Este es un viaje en el tiempo a 1975”, que muestra que “la democracia no llegó de forma directa, sino que hubo mucha gente valiente que la peleó en las calles”, afirmó el periodista a modo de introducción. Maribel Sánchez-Maroto, directora de Contenidos Informativos de RTVE, aseguró que “el objetivo es ir un poco más allá y escarbar en historias más desconocidas, con una factura muy cuidada en la que nada se ha pasado por alto”. “La radiotelevisión pública no podía ser ajena y teníamos que recordar esos 50 años del gran cambio”, añadió. Sobre el documental ‘La foto’, su directora, Belén Alonso, explicó que se ha dado “mucho valor a lo que fue la historia periodística, pero sin olvidar el contexto y la trama política y cómo se gestionó”. “La dictadura quería que tuviésemos una imagen, pero el periodismo destapó otra”. Gemma Soriano y Arantxa Soroa, directoras de ‘La democracia no se hará sin nosotrxs’, recordaron que “la Transición fue un momento duro, seguía habiendo gente en el exilio y clandestinidad”. Marisa Lafuente, directora de ‘Voladura 76’, presentó esta historia “divertida y con tintes berlanguianos”. “El 76 fue un año importante, porque hubo una operación política milimétrica, que hizo que los procuradores franquistas tuviesen que aceptar que iba a llegar la democracia”. Y ‘Miradas desobedientes’, según Anna Solana, una de sus directoras, “habla de personas que rompen el silencio, pero que han vivido en sus familias la culpa por los actos de sus antepasados”. “Estas personas hacen una aportación muy importante a la memoria del país”. 'La Foto' RTVE

‘La foto’ 1975. Madrid, Hospital La Paz. El yerno de Franco, el marqués de Villaverde, capta las fotos del dictador al borde de la muerte, rodeado de máquinas, electrodos y tubos. Imágenes que él nunca hubiera permitido y cuya publicación, en 1984, provocó un escándalo, rodeado de mentiras y misterios que ahora, por primera vez, quedan en entredicho. Las imágenes destruían el aura todopoderosa del hombre que, durante 40 años, manejó España con mano de hierro. Para muchos, confirmaban que a Franco se le alargó la vida de forma artificial. ¿Por qué motivo? Belén Alonso, Manu Diéguez y Diego Ceberio firman este documental, producido por RTVE, que incluye valiosos testimonios sobre el valor de esa fotografía. Sobre La Revista, que publicó la imagen en exclusiva, hablan Jaime Peñafiel y Santy Arriazu, director y subdirector, la abogada Cristina Peña o el periodista Martín Bianchi. También intervienen el doctor Palma Gámiz, médico de Franco; el historiador Julián Casanova; Nancy Berthier, catedrática de Artes Visuales; los periodistas Mariano S. Soler, Luis Herrero y Miguel Ángel Aguilar; y Vladimiro Fernández Tovar, condenado a muerte en los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 al que se le conmutó la pena por 30 años de cárcel. La democracia no se hará sin nosotros RTVE

‘La democracia no se hará sin nosotrxs’ Tras la muerte de Franco, España vivió una de las etapas más frenéticas de su historia reciente. La dictadura tenía intención de sobrevivir, pero la sociedad civil dijo basta: en la ciudad, en el campo, en las fábricas y en los barrios se fraguó la democracia. 50 años después, Carlos del Amor se convierte en este documental en “un cazador de recuerdos” para fabricar un álbum de fotografías e imágenes que atestiguan la lucha ciudadana por la obtención de las libertades. Azucena, Tino, Simón, Marta, Andreu, Félix, Paca o Pepe son algunos de los hombres y mujeres que aportan sus particulares recuerdos al álbum del documental. Algunas de estas personas son conocidas, otras no. Pero cada una de ellas, igual que tantos miles más, luchó por unos derechos que existían y que a día de hoy seguimos disfrutando. Gemma Soriano y Arantxa Soroa dirigen este documental, producción de RTVE. Voladura 76 RTVE

‘Voladura 76’ ‘Voladura 76’ es un thriller político, producido por Catorce en asociación con RTVE Play, que descubre la operación secreta para dinamitar el régimen franquista desde su interior. El recién elegido presidente, Adolfo Suárez, se enfrenta a la tarea de traer la democracia a España. Para ello, los 530 procuradores de las Cortes Franquistas deben aprobar una ley que va a suponer su suicidio político. Suárez utiliza a los hombres del Seced, sus espías de confianza, para intentar convencer a los procuradores de que aprueben sus reformas políticas utilizando todos los medios a su alcance: dosieres, información sensible, presiones, cenas e infinitas reuniones. Aunque no es suficiente y por eso tienen un plan secreto: que los que se oponen a votar a favor de la reforma no estén en España los días del pleno. Unas dietas suculentas y el mar caribeño serán el anzuelo. La conspiración oculta de la Transición está en marcha. Miradas desobedientes RTVE