RTVE Play y La 2 despiden el año el 30 de diciembre con las precampanadas, 'Al cielo con ella' y gala de 'Open Play'

RTVE Play despide el año por todo lo alto con una gran fiesta, mucho humor y una programación especial el 30 de diciembre. Miguel Maldonado, Inés Hernand y Aitor Albizua conducirán las primeras precampanadas de la historia de RTVE, en directo desde la Puerta del Sol de Madrid. Antes, ‘Al cielo con ella’ emitirá su especial Fin de Año, con Lalachus y José Mota; y ‘Open Play’ ofrecerá una gala especial de Navidad, con actuaciones, muchas risas y todos los rostros del programa.

Precampanadas con Miguel Maldonado, Inés Hernand y Aitor Albizua La plataforma de RTVE calienta motores y se anticipa la gran Nochevieja con Chenoa y Estopa. Un día antes, los espectadores podrán tomarse las uvas en unas precampanadas repletas de humor irreverente. Los encargados de conducir este especial en directo desde la Puerta del Sol de Madrid son tres referentes del humor y la comunicación digital: Miguel Maldonado, Inés Hernand y Aitor Albizua. Será toda una fiesta que mezcla humor ácido, interacción con la audiencia, ritmo, improvisación y momentos icónicos. Se emitirá desde las 23:40 horas en La 2 y RTVE Play.

‘Al cielo con ella’, con Lalachus y José Mota ‘Al cielo con ella’ ha preparado una gran fiesta para la noche del 30 diciembre con un especial al que asistirán dos invitados expertos en despedir el año, Lalachus y José Mota. También contará con la música del grupo Califato¾, Falete, La Pili y el Coro Azahar de Cantillana, que enseñan cómo montar una buena juerga navideña con cante y baile. Podrá seguirse desde las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play. Especial de Nochevieja de 'Al cielo con ella'