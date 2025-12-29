RTVE Play y La 2 despiden el año el 30 de diciembre con las precampanadas, 'Al cielo con ella' y gala de 'Open Play'
- Miguel Maldonado, Inés Hernand y Aitor Albizua presentan las precampanadas más divertidas, por primera vez en la historia de RTVE
- Lalachus y José Mota, invitados en ‘Al cielo con ella’; y gala especial de ‘Open Play’ con actuaciones y todos los rostros del programa
- La noche del 30 de diciembre en RTVE Play y La 2
RTVE Play despide el año por todo lo alto con una gran fiesta, mucho humor y una programación especial el 30 de diciembre. Miguel Maldonado, Inés Hernand y Aitor Albizua conducirán las primeras precampanadas de la historia de RTVE, en directo desde la Puerta del Sol de Madrid. Antes, ‘Al cielo con ella’ emitirá su especial Fin de Año, con Lalachus y José Mota; y ‘Open Play’ ofrecerá una gala especial de Navidad, con actuaciones, muchas risas y todos los rostros del programa.
Precampanadas con Miguel Maldonado, Inés Hernand y Aitor Albizua
La plataforma de RTVE calienta motores y se anticipa la gran Nochevieja con Chenoa y Estopa. Un día antes, los espectadores podrán tomarse las uvas en unas precampanadas repletas de humor irreverente.
Los encargados de conducir este especial en directo desde la Puerta del Sol de Madrid son tres referentes del humor y la comunicación digital: Miguel Maldonado, Inés Hernand y Aitor Albizua. Será toda una fiesta que mezcla humor ácido, interacción con la audiencia, ritmo, improvisación y momentos icónicos.
Se emitirá desde las 23:40 horas en La 2 y RTVE Play.
‘Al cielo con ella’, con Lalachus y José Mota
‘Al cielo con ella’ ha preparado una gran fiesta para la noche del 30 diciembre con un especial al que asistirán dos invitados expertos en despedir el año, Lalachus y José Mota. También contará con la música del grupo Califato¾, Falete, La Pili y el Coro Azahar de Cantillana, que enseñan cómo montar una buena juerga navideña con cante y baile.
Podrá seguirse desde las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play.
Gran gala de 'Open Play'
La gran noche arranca con la gala especial de ‘Open Play’ conducida por Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Goméz. Se emitirá en una versión reducida en La 2 desde las 22:10 horas, e íntegra en RTVE Play.
En este especial de comedia y música, Quequé recibirá un regalo a traición de Marina Lobo, la coordinadora de guion de su programa de radio; Miguel Maldonado será asediado por María Patiño y Kiko Matamoros; e Ignatius Farray explicará de dónde sale el nombre de su programa ‘Un nuevo sendero hacia el manantial’ y por qué no cree en la IA.
Nerea Pérez de las Heras dará un discurso a la nación sin olvidarse de los políticos; Dani Fez saldrán a la calle a preguntar los propósitos de año nuevo que seguro que nadie cumplirá; Laura del Val y Marta Riesco explicarán, con un lenguaje actual para que lo entienda todo el mundo, qué se celebra realmente en Navidad; y Valeria Ros y Paula Púa hablarán de lo más importante: la fiesta de después de las uvas y la presión estética que sufren las mujeres en esta época.
Todo esto coronado con una invitada estrella de última hora, Yurena. ¿Cantará? Habrá que esperar para verlo. Además, esta gala contará con cuatro actuaciones musicales; un fragmento del musical de Oliver Twist; y recuperará tres villancicos tradicionales de Catalunya, Galicia y el País Vasco, interpretados por Suu, Ortiga y Janus Lester en su lengua nativa.