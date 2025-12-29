La 1 lidera el domingo (12,4%) y la Gala Inocente 2025 logra récord de audiencia y solidaridad

La 1 (12,4%) fue la cadena más vista este domingo con un protagonismo especial para la Gala Inocente 2025, que ha cumplido tres décadas de humor y solidaridad y fue líder en audiencia y en solidaridad. Otras ofertas de información, cine y entretenimiento de La 1 triunfaron y llevaron a la cadena a ser líder en casi todas las franjas: madrugada (8,7%), mañana (11,8%), tarde (9,6%), prime time (14,3%) y late night (15,8%).

Una Gala Inocente de récord Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado presentaron la Gala Inocente 2025, que ha logrado una audiencia media de 1.088.000 personas y un 15% de cuota, con hasta 5.935.000 espectadores únicos. Es su máxima cuota desde 2017 y mayor volumen de espectadores desde 2022. Lideró su franja con más de cinco puntos de diferencia sobre su inmediato competidor. Juanma López Iturriaga, Paula Vázquez y Jacob Petrus, ayer en la Gala Además, a lo largo de su emisión, recibió donaciones por más de dos millones de euros, su máximo desde 2017, que se destinarán a la lucha contra el cáncer infantil. Todo un récord de solidaridad para este evento que puso el broche final a una noche de humor y sorpresas, con las bromas a Santi Cazorla, Itziar Miranda, Aitor Albizua, Leire Martínez y Nadia de Santiago. Los canales solidarios de la Gala Inocente siguen abiertos para donar y colaborar con la causa solidaria del cáncer infantil a través del teléfono gratuito 900 30 30 52 o enviando un bizum al 33328.

La 1, líder del domingo Este domingo además destacaron los datos de los Telediarios Fin de semana, con Marc Sala este domigo: la primera edición, con 1.505.000 espectadores (15,5%) y 2.988.000 contactos; y la segunda, con 1.949.000 espectadores (16,5%) y más de 3,9 millones de espectadores únicos, que fue lo más visto de La 1. Y gran dato de Noticias 24 Horas Fin de Semana, imbatible en la mañana del domingo: ayer alcanzó una cuota del 23,9% y rozó el millón de espectadores únicos en su emisión en La 1 y el Canal 24 horas. Por la tarde lideró el cine: la película 'Noche de fin de año' se impone su franja con una media de 1.160.000 seguidores y un 11,8% de cuota y hasta 3.532.000 espectadores únicos. También lidera una semana mas ‘Aquí la tierra’, en su edición del domingo, con 1.376.000 espectadores, un 12,7% y 2.096.000 contactos Por la mañana, también lideraron 'Navidades con Samantha' (13,5% y 590.000 contactos) y ‘Viaje al centro de la tele’, que llegó hasta el 12,4% y 1.394.000 contactos.