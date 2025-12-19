RTVE Play estrena el 21 de diciembre 'Make Up Stars: Drag Tour', con Pilar Rubio desde Canarias

El talent show presentado por Pilar Rubio y que revolucionó el arte del maquillaje vuelve a RTVE Play con una nueva edición más intensa, emocionante y deslumbrante. ‘Make Up Stars: Drag Tour’ busca al mejor maquillador Drag de España en una competición donde la técnica, la creatividad y el espectáculo son protagonistas.

Pilar Rubio vuelve como maestra de ceremonias, liderando cada capítulo con energía, carisma y un toque inconfundible de glamour.

El jurado está formado por dos referentes del panorama Drag, la moda y el maquillaje: Carmen Farala, finalista de ‘Maestros de la Costura Celebrity’ e icono de elegancia y alta costura en el mundo drag a nivel internacional; y Cristo Rodríguez, maquillador de confianza de artistas como Lola Índigo o Lola Lolita. Cada programa contará, además, con un invitado especial que aportará su visión única: Aitor Albizua, Tania Llasera, Samantha Hudson o Mar Flores, entre otros.

‘Make Up Stars: Drag Tour’ es una producción original de RTVE Play en colaboración con Mega TV. La nueva edición se ha rodado íntegramente en Maspalomas, Gran Canaria, reconocida como la cuna del mundo Drag. Sus arenas, su identidad cultural y su vínculo histórico con la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas convierten este enclave en el escenario perfecto para un formato que celebra la libertad, la diversidad y el arte.

‘Make Up Stars: Drag Tour’

Los seis aspirantes que competirán por la corona Tras un proceso de casting feroz, solo seis artistas han conseguido su plaza en la competición: Marta, Alba, Andrés, Pako-rón, Chanel y Sergio. Todos ellos se enfrentarán a las pruebas diseñadas por Miss Claudia Suárez, mente creativa e ideóloga de los desafíos. Sus retos pondrán a prueba la técnica, la imaginación y la capacidad de resolver bajo presión de cada participante. Cada episodio culminará con un duelo de eliminación donde solo la audacia y el talento marcarán la diferencia.

Benita, el corazón emocional del programa Entre tanta adrenalina y purpurina emerge Benita, una figura imprescindible para los concursantes. Confidente, acompañante y voz de la empatía, Benita revela el lado más humano del proceso, mostrando las emociones, dudas y valentía que se esconden detrás del maquillaje y la luz de los focos.

Una final épica: ‘Mi Legado Drag’ La temporada culminará con un desafío de altura: ‘Mi Legado Drag’, un look 360º con el que los finalistas deberán expresar su identidad artística en estado puro. El ganador no solo será coronado como la nueva Make Up Star Drag Tour, sino que obtendrá un puesto de honor en el jurado de la prestigiosa Gala Drag Queen de la Gala de Maspalomas, uno de los epicentros mundiales del arte Drag.