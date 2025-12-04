Playz rueda 'Estúpido Cupido', su primer microdrama en formato vertical
- La plataforma retoma la producción pensada para móvil con una comedia romántica protagonizada por rostros populares en TikTok
- Se estrenará en 2026 en la aplicación de Playz, el canal juvenil de RTVE, y en sus perfiles de redes sociales
Playz, el canal juvenil de RTVE, ha iniciado la producción de ‘Estúpido Cupido’, su primer microdrama, un género procedente de Asia que se ha convertido en tendencia mundial. En clave de comedia romántica, el proyecto estará protagonizado por relevantes creadores de contenido
Concebidos como un entretenimiento destinado al consumo en vertical, los microdramas constan de capítulos de entre uno y tres minutos que se publican de manera diaria, como las tradicionales telenovelas. En este sentido, con el estreno de este formato en 2026, Playz se convertirá en una aplicación de vídeo vertical que se adapte de forma total a los modos de consumo de la Generación Z.
‘Estúpido Cupido’, comedia romántica inspirada en estos microdramas asiáticos, está ambientada en el internado Partenon, donde se reunirán algunos de los creadores de contenido más relevantes del panorama nacional como Sergio Bueno, Ricard García, Dafne y Allen Vicente, YosoyAnix, Pablo Triviño, Irene Silva, Lu Prieto e Izan Ibáñez, entre otros.
Se trata de una producción de RTVE en colaboración con Kokoro Content, cuyos responsables están detrás de algunos de los mayores éxitos dentro de las plataformas juveniles españolas, como ‘Rabia’ (Flooxer) o ‘Área 34’ (Playz), ambos seleccionados por los MIPTV de Cannes en 2023 por su originalidad e innovación.
Pionero en ficción vertical
Playz ha desarrollado con anterioridad varias ficciones en vertical, con especial foco en el terror y en el thriller. La primera de ellas fue ‘Una nochevieja inolvidable’, producida en colaboración con Boomerang, y estrenada en 2019. Una serie transmedia ambientada en la noche de fin de año, que contó con la participación de rostros como Ana Mena, Álvaro Mel o Carla Campra. Consiguió un Lovie de Plata y una mención especial en los Webby Awards por su uso de los stories en vertical.
En 2020, se retomó la producción de ficción en vertical con ‘Circular’, otra historia de terror, ambientada en el metro de Madrid y producida en colaboración con La Caña Brothers.