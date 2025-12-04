Playz rueda 'Estúpido Cupido', su primer microdrama en formato vertical

Playz, el canal juvenil de RTVE, ha iniciado la producción de ‘Estúpido Cupido’, su primer microdrama, un género procedente de Asia que se ha convertido en tendencia mundial. En clave de comedia romántica, el proyecto estará protagonizado por relevantes creadores de contenido

Concebidos como un entretenimiento destinado al consumo en vertical, los microdramas constan de capítulos de entre uno y tres minutos que se publican de manera diaria, como las tradicionales telenovelas. En este sentido, con el estreno de este formato en 2026, Playz se convertirá en una aplicación de vídeo vertical que se adapte de forma total a los modos de consumo de la Generación Z.

‘Estúpido Cupido’, comedia romántica inspirada en estos microdramas asiáticos, está ambientada en el internado Partenon, donde se reunirán algunos de los creadores de contenido más relevantes del panorama nacional como Sergio Bueno, Ricard García, Dafne y Allen Vicente, YosoyAnix, Pablo Triviño, Irene Silva, Lu Prieto e Izan Ibáñez, entre otros.

Se trata de una producción de RTVE en colaboración con Kokoro Content, cuyos responsables están detrás de algunos de los mayores éxitos dentro de las plataformas juveniles españolas, como ‘Rabia’ (Flooxer) o ‘Área 34’ (Playz), ambos seleccionados por los MIPTV de Cannes en 2023 por su originalidad e innovación.