¿Hay algo mejor que ver un estreno junto a sus protagonistas? Te podemos asegurar que no, y más si te decimos que se trata de Área 34 y que quienes estarán reaccionando a los tres primeros capítulos son, ni más ni menos, que los nueve sujetos responsables de que el proyecto Croatoan salga adelante. El experimento, dirigido por la doctora Waves (aka Elisa Peña) tiene como objetivo poner a prueba los nueve influencers de este game show con el fin de hacer frente a posibles emergencias que podríamos sufrir en las próximas décadas. Así que apunta la fecha en tu calendario, porque el miércoles 13 de septiembre, a partir de las 19h, te esperamos para realizar el primer visionado de la ficción en TikTok y nuestro canal de YouTube. ¡Tú eliges!

Además, a partir de ese mismo día a las 8 de la mañana, estarán disponibles los primeros episodios en RTVE Play y el 20 de septiembre, una semana después, se conocerá el desenlace de este apasionante recorrido. Pero para amenizar la espera, Timba VK, Álex Segura, Jordi Rodríguez, Diego Nister, Carla Flila, Ona Gonfaus, Lucía de la Puerta, Celia Reina y Elisa Peña han dado su sí para vivir la experiencia conjunta de verse por primera vez en pantalla. ¿Qué papel desempeñará cada uno? ¿Quién será el sujeto que más destaque entre los demás? ¿Quién será el primer eliminado del proyecto? Y, lo más importante: ¿están más concienciados que antes respecto al cambio climático y sus consecuencias sobre la población mundial?

Los influencers protagonistas

Lucía Bellido: Creadora de contenido que con tan solo 19 años, reúne a más de 11 millones de seguidores alrededor de sus redes. Con solo 12 años, la influencer ya publicaba sus propios vídeos en VideoStar y Musical.ly, plataformas que la curtieron para ser todo un icono dentro de lo que años después conoceríamos como TikTok. También se sumergió en el mundo editorial y es autora de los libros Never give up: secretos de una muser y Be brave: el año que cambió mi vida.

Timba VK: Rubén Conde Rivas, conocido como Timba VK en redes, es un reconocido youtuber español que alcanzó la fama realizando gameplays de Minecraft, GTA o Among Us. En 2013 abrió su canal de YouTube para comenzar su carrera en la plataforma, y actualmente cuenta con 12,5 millones de suscriptores que siguen con fidelidad cada uno de los lanzamientos que realiza en sus redes sociales.

Lucía de la Puerta: Procedente de Bilbao, Lucía de la Puerta arrancó su carrera profesional tras mudarse a Madrid. Su carisma, espontaneidad y lenguaje cercano consiguieron que superase con holgura los 4,5 millones de seguidores en redes sociales. Conocida por formar parte del reparto de series como Skam y la película A través de mi ventana.

Álex Segura: Con 2,1 millones de suscriptores en su canal de YouTube, Álex Segura está considerado como uno de los mayores referentes dentro del Parkour. Esta disciplina también lo llevó a adentrarse en el mundo editorial y escribir Parkour. Cree en ti y Parkour Extremo: sobrevive al ataque zombi. Desde 2012 dirige su propia línea de ropa. Suma 4 millones de seguidores entre TikTok e Instagram.

Jordi Rodríguez: Con 5 millones de seguidores a sus espaldas, Jordi Rodríguez es uno de los influencers con mayor impacto en redes sociales. Caracterizado por su lenguaje directo y cercano, se define a sí mismo como una persona extrorvertida. Al igual que Lucía Bellido, Jordi forma parte de la generación que comenzó su carrera artística en Musical.ly, la plataforma que posteriormente se convertiría en TikTok.

Diego Nister: Streamer y creador de contenido, Diego Rincón Calero, conocido como Diego Nister en redes sociales, ha conseguido el apoyo de un conjunto de seguidores que lo ha alzado como uno de los tiktokers más queridos de una plataforma en la que ya cuenta con 110 millones de me gusta. Su espontaneidad y la diversidad de sus contenidos ha permitido que también se abra un camino prometedor en Instagram, Twitch y YouTube. Por si fuera poco, el nuevo integrante de Área 34 también ha hecho su incursión en el mundo de la música lanzando "Jueves de sex0".

Carla Flila: Carla Flila es creadora de contenido y tiktoker barcelonesa conocida por reivindicar los derechos LGTBI en la plataforma. Con 600.000 seguidores en Instagram y más de 4 millones en TikTok, forma parte de la familia de Área 34. Al igual que algunos de sus compañeros, Carla también hizo su incursión en el mundo editorial lanzando en coautoría junto a Noelia Moya el libro Vive tu verdad.

Ona Gonfaus: El lifestyle, los viajes por distintos puntos del planeta y los consejos sobre belleza y maquillaje son los contenidos estrella de Ona Gonfaus. "Todo pasa por algo" es la descripción que lleva por bandera en Instagram, plataforma donde destaca y en la que supera el medio millón de seguidores.

Celia Reina: Creadora de contenido, Celia Reina destaca en TikTok, donde acumula 4,6 millones de seguidores y roza el medio millón de me gusta. El lifestyle, los viajes y sus reflexiones alrededor de las relaciones de pareja son su seña de identidad. ¿Qué papel tendrá en Área 34? Ya puedes ver los primeros capítulos en RTVE Play y nuestro canal de YouTube.