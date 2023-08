Un grupo de nueve influencers de primer nivel es secuestrado para participar en un misterioso proyecto del que nadie sabe nada. Esta es la base de ‘Área 34’, el nuevo game show de Playz que, en seis capítulos cargados de adrenalina, aborda el problema del cambio climático.

Lucía Bellido, Timbavk, Álex Segura, Jordi Rodríguez, Diegonister, Carla Flila, Ona Gonfaus, Lucía de la Puerta y Celia Reina son los protagonistas de esta aventura, en la que tendrán que trabajar juntos para superar varias emergencias climáticas.

Los influencers aparecen maniatados en el Área 34, la base española del proyecto Croatoan, situada en una zona secreta de nuestro país. Durante 48 horas el grupo deberá trabajar unido para superar varias misiones climáticas y epidemiológicas, y de forma individual para evitar ser expulsados del experimento.

Después de cada emergencia serán valorados y ordenados en una clasificación que ellos mismos podrán modificar regalando puntos a otros compañeros. Los que tengan menos puntos caerán en la zona de peligro y se tendrán que enfrentar a un zafarrancho de combate para permanecer en el Área 34.

‘Área 34’ es una producción de RTVE Play en colaboración con YouPlanet Productions, dirigida a los más jóvenes, que fusiona en un mismo formato la veracidad y naturalidad de los realities; la trama y fotografía de la ficción; la competitividad y la emoción de los concursos; la adrenalina del deporte y las carreras de obstáculos.

Los influencers protagonistas

El programa cuenta con nueve de los creadores de contenido más destacados del panorama español. Juntos acumulan más de 41 millones de seguidores en todas sus plataformas.

Lucía Bellido. Creadora de contenido que, con tan solo 20 años, reúne a más de 11 millones de seguidores en redes. Con solo 12 años, la influencer ya publicaba sus propios vídeos en VideoStar y Musical.ly. Autora de los libros 'Never give up: secretos de una muser' y 'Be brave: el año que cambió mi vida'.

Timbavk (Rubén Conde Rivas). Conocido como Timbavk en redes, es un reconocido youtuber español que alcanzó la fama realizando gameplays de Minecraft, GTA o Among Us. En 2013 abrió su canal de YouTube para comenzar su carrera en la plataforma,y actualmente cuenta con 12,5 millones de suscriptores.

Álex Segura. Con 2,1 millones de suscriptores en su canal de YouTube, está considerado como uno de los mayores referentes dentro del parkour. Esta disciplina le llevó a escribir 'Parkour. Cree en ti' y 'Parkour Extremo: sobrevive al ataque zombi'. Desde 2012 dirige su propia línea de ropa. Suma cuatro millones de seguidores entre TikTok e Instagram.

Jordi Rodríguez. Con cinco millones de seguidores, es uno de los influencers con mayor impacto en redes sociales. Caracterizado por su lenguaje directo y cercano, se define como una persona extrovertida. Al igual que Lucía Bellido, forma parte de la generación que comenzó su carrera artística en Musical.ly, la plataforma que posteriormente se convertiría en TikTok.

Diegonister. Streamer y creador de contenido, Diego Rincón Calero, conocido como Diegonister en redes sociales, ha conseguido el apoyo de una masa de seguidores que lo ha alzado como uno de los tiktokers más queridos de una plataforma en la que ya cuenta con 110 millones de “me gusta”. Su espontaneidad y la diversidad de sus contenidos ha permitido que también se abra camino en Instagram, Twitch y YouTube.

Carla Flila. Creadora de contenido y tiktoker barcelonesa, conocida por reivindicar los derechos LGTBI en la plataforma. Con 600.000 seguidores en Instagram y más de cuatro millones en TikTok, forma parte de la familia de Área 34.

Ona Gonfaus. El lifestyle, los viajes y los consejos sobre belleza y maquillaje son los contenidos estrella de Ona Gonfaus. "Todo pasa por algo" es la descripción que lleva por bandera en Instagram, plataforma donde destaca y en la que supera el medio millón de seguidores.

Lucía de la Puerta. Su carisma, espontaneidad y lenguaje cercano han conseguido que supere los 4,5 millones de seguidores en redes sociales. Conocida por formar parte del reparto de series como 'Skam' y la película 'A través de mi ventana'.

Celia Reina. Creadora de contenido, destaca en Tiktok, donde acumula 4,6 millones de seguidores y roza el medio millón de “me gusta”. El lifestyle, los viajes y sus reflexiones alrededor de las relaciones de pareja son su seña de identidad.