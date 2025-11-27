RTVE Play estrena 'Adolescentes', el nuevo espacio de diálogo intergeneracional presentado por Carles Tamayo

Playz estrena ‘Adolescentes’, un programa presentado por el youtuber y director cinematográfico Carles Tamayo que nace para abordar, sin filtros ni tabúes, los grandes desafíos de crecer y educar en un contexto marcado por la inmediatez. El primer programa estará disponible desde el martes 2 de diciembre en RTVE Play y también se emitirá en La 2 después de ‘Generación Click’. Cada martes habrá una nueva emisión.

Carles Tamayo o

‘Adolescentes’ es una producción de RTVE Play en colaboración con Dollhouse. La conversación intergeneracional enriquece, sorprende y abre nuevas formas de entender el mundo, por eso, ‘Adolescentes’ apuesta por unir generaciones que necesitan escucharse.

Cada episodio reúne a adolescentes, padres y madres para compartir experiencias, inquietudes y aprendizajes sobre cuestiones que atraviesan a todas las familias: amor y toxicidad; salud mental en la era de la IA; presión estética; construcción de la identidad, y amistades y vínculos familiares.

El proyecto combina testimonios de familias no conocidas con la participación de figuras famosas que aportan sus propias vivencias y miradas generacionales: El Cromas, Pablo Carbonell, Pilar Castro, Cristóbal Suárez, Martín Barreiro, Detective Murciano, Daniela García, María José Imbernón (Imber Beauty) y Ana Rodríguez (Anitarqp). Además, en cada entrega, un experto distinto aporta contexto y ayuda a interpretar lo que viven los jóvenes.

Adolescentes' es un espacio que busca generar conversación en los hogares y centros educativos 5

‘Adolescentes’ es un espacio que busca generar conversación en los hogares y centros educativos. Una herramienta para que padres e hijos hablen de lo que cuesta hablar; para que profesores y estudiantes puedan abrir temas que suelen quedar fuera del aula; para que distintas generaciones encuentren un puente común.