RTVE Play estrena 'Adolescentes', el nuevo espacio de diálogo intergeneracional presentado por Carles Tamayo
- Adolescentes y adultos hablan sobre amor tóxico, complejos, identidad digital, familia, amigos y salud mental en la era de la IA
- Con testimonios de familias no conocidas y famosos como Darío Eme Hache, Pilar Castro, Martín Barreiro, Pablo Carbonell o El Cromas
- Desde el 2 de diciembre, cada martes en La 2 y RTVE Play
Playz estrena ‘Adolescentes’, un programa presentado por el youtuber y director cinematográfico Carles Tamayo que nace para abordar, sin filtros ni tabúes, los grandes desafíos de crecer y educar en un contexto marcado por la inmediatez. El primer programa estará disponible desde el martes 2 de diciembre en RTVE Play y también se emitirá en La 2 después de ‘Generación Click’. Cada martes habrá una nueva emisión.
‘Adolescentes’ es una producción de RTVE Play en colaboración con Dollhouse. La conversación intergeneracional enriquece, sorprende y abre nuevas formas de entender el mundo, por eso, ‘Adolescentes’ apuesta por unir generaciones que necesitan escucharse.
Cada episodio reúne a adolescentes, padres y madres para compartir experiencias, inquietudes y aprendizajes sobre cuestiones que atraviesan a todas las familias: amor y toxicidad; salud mental en la era de la IA; presión estética; construcción de la identidad, y amistades y vínculos familiares.
El proyecto combina testimonios de familias no conocidas con la participación de figuras famosas que aportan sus propias vivencias y miradas generacionales: El Cromas, Pablo Carbonell, Pilar Castro, Cristóbal Suárez, Martín Barreiro, Detective Murciano, Daniela García, María José Imbernón (Imber Beauty) y Ana Rodríguez (Anitarqp). Además, en cada entrega, un experto distinto aporta contexto y ayuda a interpretar lo que viven los jóvenes.
‘Adolescentes’ es un espacio que busca generar conversación en los hogares y centros educativos. Una herramienta para que padres e hijos hablen de lo que cuesta hablar; para que profesores y estudiantes puedan abrir temas que suelen quedar fuera del aula; para que distintas generaciones encuentren un puente común.
‘El Consultorio’: Los adolescentes resuelven sus dudas
Darío Eme Hache, Magdalenita, Junior Healy, Lu Antimorbo y María Barrier son los protagonistas de ‘El Consultorio’, una sección en la que distintas personalidades de Internet, reconocidas por los jóvenes, responden sus dudas sobre temas que les preocupan. RTVE Play reafirma con este proyecto su compromiso con la creación de espacios inclusivos, útiles y socialmente relevantes, capaces de conectar con los jóvenes y también con quienes los acompañan.