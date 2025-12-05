RTVE Play cierra noviembre con 9,5 millones de usuarios únicos y las redes rozan los 1.500 millones de visualizaciones

RTVE sigue siendo referencia también en el ámbito digital, gracias a los contenidos difundidos a través de su plataforma gratuita RTVE Play, sus redes sociales, el portal informativo RTVE Noticias o los distintos apartados de la web RTVE.es.

RTVE Play cierra en 9,5 millones de usuarios La plataforma online gratuita de RTVE registró en noviembre 9,5 millones de visitantes únicos (9.484.446), según datos de Adobe Analytics. Por su parte, RTVE.es cerró el mes con 18.934.463 visitantes únicos. ‘La promesa’ se mantiene como contenido más visto del mes, con más de 630.000 espectadores en RTVE Play, seguido del cine internacional, que suma un espectacular 42,5% de visitantes únicos en el último año, con películas como ‘La ballena’ o ‘Bohemian Rhapsody’ como las más vistas del mes. Le sigue ‘La Revuelta’, que consiguió su mejor dato de la temporada gracias a la visita de Rosalía, y ‘Masterchef Celebrity’ con su recta final. ‘Open Play’ registró en noviembre más de 464.000 visitantes únicos totales y más de 600.800 desde su estreno el 22 de octubre. El directo del programa se situó como el tercero más visto del mes en la plataforma, tras La 1 y el Canal 24 horas, con 313.513 espectadores. Los estrenos de ‘Hasta el fin del mundo’ y ‘ENA’ marcan muy buenos datos y entran en el Top 10 de contenidos más vistos de la plataforma. ‘Voladura 76’, documental de RTVE Play dentro de los especiales por los 50 años de la muerte de Franco, se convierte en el documental más visto del mes. RNE Audio consiguió su segundo mejor dato histórico en noviembre al acercarse al millón de visitantes únicos (997.875), una subida del 19,3% global en el último año. La plataforma de RNE vive una temporada muy positiva, con el aumento del consumo de sus principales programas y podcasts originales.

RTVE Noticias, segundo mejor mes del año RTVE Noticias registró en noviembre 6,8 millones de visitantes únicos. Es su segundo mejor mes del año en contenido propio en noticias y videos informativos. Los contenidos sobre el aniversario de la DANA coparon lo más visto del área de contenidos informativos en noviembre, con 1,35 millones de visitantes únicos. Además, los documentales alrededor del 50º aniversario de la muerte de Franco suman 338.000 visualizaciones. El mapa audiovisual de las fosas del franquismo acumula 1.214.177 páginas vistas por más de 300.000 usuarios únicos. En redes sociales, RTVE Noticias superó los 211 millones de visualizaciones en noviembre y 7,6 millones de interacciones. TikTok se consolida como la plataforma de mayor impacto de RTVE Noticias con 79,56 millones de visualizaciones; Facebook alcanza 70,52 millones (31 % del impacto total), seguida de Instagram con 37,5 millones y X con 33,6 millones. El contenido más visto del mes alcanza 5,6 millones de impresiones en TikTok.