RTVE Play logra el mejor arranque de año de su historia con récords de audiencia en enero y febrero

RTVE Play ha comenzado el año 2026 batiendo récords de audiencia. La plataforma gratuita de RTVE logra el arranque más fuerte de año desde su lanzamiento al conseguir los mejores datos de consumo en un mes de enero y de febrero en su historia. La Copa del Rey, los Juegos Olímpicos de Invierno, el lanzamiento de EN PLAY, el cine, las series, el Benidorm Fest y los Goya han sido algunos de los eventos más seguidos.

El comienzo de 2026 se consolida así como el mejor inicio de año para RTVE Play en su historia. La plataforma logró casi 11 millones de usuarios únicos en enero y más de 10,2 en febrero y consigue la mejor audiencia de un mes de enero y febrero desde su lanzamiento.

Los deportes, en el podio de audiencia El deporte ha sido uno de los protagonistas en este mes de febrero. El partido de la semifinal entre Atlético de Madrid - FC Barcelona de la Copa del Rey es el directo más visto del mes. Además, RTVE Play se ha volcado con los Juegos Olímpicos de Invierno con más de 500 horas de competiciones en directo y cuatro señales simultáneas. Las retransmisiones han sumado casi 1,4 millones de visitantes únicos y más 3,8 millones de visualizaciones. Lo que más interés ha despertado ha sido el patinaje artístico, esquí de montaña y la ceremonia de apertura.

Lanzamiento de EN PLAY Febrero también ha estado marcado por el exitoso estreno de EN PLAY, el nuevo canal de RTVE Play con ocho horas diarias de contenido de entretenimiento de lunes a jueves. La nueva apuesta mejora en su primera semana de emisión con un 20,1% de visitantes más que Open Play. El directo gana un 25,3% de espectadores, mientras el VOD crece un 104,2% con programas como ‘El recreo’, ‘La retaguardia’ y’ Mañana más’ a la cabeza. RTVE Play amplía su apuesta por el entretenimiento con 'EN PLAY', un canal de streaming con más de 8 horas de emisión

El mejor cine y ficción, a tu alcance RTVE Play se consolida como referente del cine y en este arranque de año se dispara el consumo tanto de películas españolas como internacionales. Las cintas más vistas han sido ‘Un amor’, de Isabel Coixet, ‘La duquesa’ y ‘El reino de los cielos’. Sube también Cine Club Play, el espacio de cine de RVE Play, que este mes ha incorporado a su catálogo grandes películas premiadas en los Goya como ‘¡Ay, Carmela’ o ‘La niña de tus ojos’. Las series también crecen en la plataforma. ‘La promesa’ continúa como la ficción más vista, mientras que la que más crece es ‘Valle Salvaje’, que se dispara un 69% respecto al año pasado por la trama de la muerte de Adriana.