Las redes sociales de RTVE alcanzan los 1.270 millones de visualizaciones en enero

Las redes sociales de RTVE han acumulado en enero 1.270 millones de visualizaciones, consiguiendo superar en un 8% al mes pasado y en un 9,5% al mes de enero de 2025. En cuanto a las interacciones, en este mes se han conseguido un total de 42,5 millones, superando en un 11,2% al mes anterior y en un 14,7% al mes de enero de 2025.

RTVE Noticias lidera el ranking de la Corporación, con 388 millones de visualizaciones

y prácticamente triplica el impacto de enero de 2025, impulsada por contenidos como la detención de Maduro y las informaciones sobre los aranceles y Groenlandia vinculadas a Trump, creciendo además casi un 50% respecto a diciembre.

En segunda posición se encuentra La Revuelta, con 317 millones de visualizaciones en la cuenta oficial del programa. En el tercer puesto se encuentra Teledeporte, con 169 millones de visualizaciones, duplicando el impacto obtenido en enero de 2025.

Instagram se consolida como la red social con mayor impacto, superando los 367 millones de visualizaciones y acumulando casi un 33% del impacto total. Destaca el crecimiento de Facebook, que mejora en un 58% con respecto al mes anterior. Le siguen TikTok y X, con crecimientos del 20 y 19% respectivamente.