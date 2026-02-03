La 2 logra su mejor enero de los últimos 16 años (3,3%)

La 2 cierra el mes de enero con un 3,3% de cuota, crece 3 décimas respecto al comienzo del año pasado y anota su mejor enero de los últimos 16 años. Suben los concursos, el cine y los documentales y destacan especialmente el crecimiento de los datos de la franja de tarde, con el programa ‘Malas lenguas’, donde la cadena no obtenía una cuota tan alta mensual desde marzo de 2010, y su mejor enero, también desde este año. Sobresale asimismo en el Late Night (2,4%), con su mejor resultado en enero desde 2010.

El éxito de las tardes La 2 hace su mejor tarde en enero (4,4% y +1.4) desde 2010, y su mejor dato mensual en esta franja desde marzo de ese mismo año. En esta franja, ‘Malas lenguas’ (586.000 y 7%) crece 54.000 espectadores y 2 décimas respecto al mes anterior y obtiene su mejor promedio mensual histórico en número de espectadores, y el 2º más alto en cuota. También logra en enero su mejor registro histórico en el promedio de contactos, con 1.965.000 espectadores únicos. En access destaca el concurso ‘Cifras y letras’, lo más visto a diario en La 2 con una media de 712.000 espectadores y un 5,5% de cuota, mejoran frente a enero de 2025 en 43.000 espectadores y 3 décimas, y respecto a enero de 2024 (mes del inicio de sus emisiones), en 287.000 y 2.5 puntos. Logra su mejor dato histórico en miles y cuota en un enero, y su 2º mejor dato histórico mensual en número de espectadores únicos promedio: 1.241.000. En prime time destaca los viernes ‘Historia de nuestro cine’ (297.000 y 3,1%). El largometraje más visto de este período ha sido ‘El bosque animado’, del día 23/01, con 493.000 espectadores y un 5,2% de cuota.

Mañanas y sobremesas Por la mañana, ‘El western de La2’ (119.000 y 3%), iguala en enero su mejor dato mensual histórico en cuota, de todas las emisiones de este espacio contenedor cinematográfico (mañana y tarde). En la sobremesa, las emisiones originales del concurso ‘Saber y Ganar’anotan 575.000 espectadores y un 6% de cuota, con un incremento de 48.000 y 2 décimas respecto a diciembre 2025, logrando su 2º mejor registro en miles de la temporada actual. ‘Grandes documentales’ anota en enero 377.000 espectadores y un 4,4% de cuota (+41.000 y +0.4 respecto a diciembre), logrando su mejor dato en miles y cuota desde junio de 2025. También anota su mejor enero desde 2023 (miles), y desde 2021 (cuota).