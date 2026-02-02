La 1 firma su mejor enero con su oferta de actualidad, entretenimiento y ficción

La 1 sigue en la senda creciente con la que terminó 2025 y ha firmado su mejor dato de enero desde 2012, aupada, además de los informativos y el deporte, por su programación de entretenimiento, actualidad, el cine y la ficción. Los magacines de actualidad se afianzan en las mañanas y las tardes, ‘La Revuelta’ sigue dando excelentes datos en el access, las novedades del prime time pisan fuerte en sus estrenos, la oferta de ficción es la favorita de las tardes y La 1 lidera el ranking mensual de cine.

Mañaneros 360 ROBERTO MORENO MOYA RTVE

Récords históricos: ‘La hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’, ‘Malas lenguas’ y ‘Directo al grano’ ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, se consolida como el magacín más competitivo de las mañanas, registrando en enero su récord histórico en simultáneo con el Canal 24H en cuota y miles con una cuota del 22,4% y 454.000 espectadores y en La 1 consigue su récord en número de espectadores y su 2ª su mejor cuota (19,3% y 391.000 espectadores). Mejora su cuota en La 1 en 6,1 puntos respecto a enero de 2025 y en 6,6 puntos en su dato simultáneo. El 19 de enero consigue su récord histórico en cuota en La 1 (24,6%) y su 2ª mejor cuota histórica en simulcast (28,6%). Es líder en todos los grupos de edad excepto entre el público infantil. ‘Mañaneros 360)’, con Javier Ruiz y Adela González, afianza su liderazgo al registrar en enero su récord histórico en miles con un 16,4% y 562.000 espectadores. Mejora 7,4 puntos su respecto al promedio en esa misma banda en enero de 2025. El 19 de enero registra su récord histórico (21% y 826.000 espectadores). Lidera de 13 a 74 años. El segundo bloque promedia un 12% y 1.001.000 espectadores, su mejor dato en miles y su 2ª mejor cuota desde su estreno. Gana 5,2 puntos en esta franja respecto a enero de 2025. Es líder entre los jóvenes y el programa del 20 de enero es el más visto desde su estreno con 1.111.000 espectadores ‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, consigue su récord histórico en cuota y miles al anotar un 11,1% y 979.000 espectadores. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en enero desde 2018. Mejora en medio punto respecto al mes anterior y 1,2 puntos respecto a la misma franja en enero de 2025. En su tramo final a partir de las 17:00 es líder con un 11,6%. Lidera entre los jóvenes de 13 a 24 años y entre los adultos de 45 a 64 años. ‘Malas lenguas’ en La 1, con Jesús Cintora, consigue un 11,7% de cuota y 1.104.000 espectadores, consiguiendo su récord en miles desde su estreno y su 3ª mejor cuota. Se mantiene como el programa en directo más visto de la tarde y ocupa el 2º puesto en la banda. Gana 60.000 espectadores respecto a diciembre y mejora la cuota en esta franja respecto a enero de 2025 en 4,1 puntos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja laborable en enero desde 2011. Consigue el liderazgo de la banda entre los individuos de 45 a 64 años. ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus, registra un 13,4% y 1.443.000 espectadores, su 2ª mejor cuota histórica y su mejor dato en miles desde noviembre de 2021. Mejora respecto a enero de 2025 en 2,4 puntos. El 14 de enero iguala a su récord histórico en cuota (15,2%) y el día 27 consigue su récord de temporada en número de espectadores (1.644.000). La edición de los domingos se mantiene líder con un 12% y 1.452.000 espectadores, su mejor dato en miles desde diciembre de 2022. Mejora 1,2 puntos respecto al mes anterior y 0,7 puntos respecto a enero de 2025. ‘D Corazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, anota un 9,8% y 630.000 espectadores, su 2º mejor dato histórico en cuota y miles. Crece respecto a diciembre en 0,4 puntos y respecto a enero de 2025 en 2,8 puntos. La Promesa MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

‘Historias que hacen historia’, líder por decimocuarto mes consecutivo ‘Historias que hacen Historia’, bloque de ficción con ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ en las tardes de La 1, anota en enero un 11,6%, situando a la cadena como líder un mes más y de forma consecutiva en su franja desde diciembre de 2024. ‘Valle Salvaje’ lidera su franja por sexto mes consecutivo.Alcanza un 11% de share, cuarta mejor cuota mensual de su historia y récord de espectadores (887.000). Tiene además una media diaria de 1.603.000 contactos, la tercera más alta. El día 19 alcanza un 11,9% y 990.000 espectadores, el episodio más visto de su historia y el único que con el diferido supera el umbral de los 1,2 millones. Es la oferta líder entre las mujeres, jóvenes de 13 a 24 años y adultos de 45 años en adelante. Su audiencia global (lineal+diferido) es de 1.100.000 espectadores, la cifra más alta de su historia. ‘La Promesa’ continúa imbatible liderando su banda con un 12,1% y 1.022.000 espectadores medios. Su audiencia global (lineal+diferido) se eleva a 1.288.000 espectadores, la más alta desde marzo de 2025. Ha liderado todos los días con una ventaja de 2 puntos sobre la segunda opción. Es líder entre las mujeres, jóvenes de 13 a 24 años y adultos de más de 45 años. Chenoa presenta 'The Floor' RTVE

Grandes datos para el entretenimiento ‘La Revuelta’ promedia en enero un 11,4% de cuota, con cerca de 1,5 millones de seguidores en lineal y más de 4,1 millones de espectadores únicos cada noche este mes. El programa de David Broncano se mantiene en la segunda posición en su franja, y es líder indiscutible en los jóvenes de 13 a 44 años (13,7% en 13 a 24 y 18,2% en 25 a 44 años). El 26 de enero, la entrevista más multitudinaria de ‘La Revuelta’, con la visita del elenco de 'Aída y vuelta', dirigida por Paco León, registra 1.786.000 espectadores de promedio y un 13,6% de cuota, convirtiéndose en su entrega más vista desde el 20/11/25 con la visita de Alejandro Sanz. Y tres días después, con Vanesa Romero y Celtas Cortos como invitados, logra convocar a 4.679.0000 espectadores únicos, su 2ª mejor dato de la temporada, solo por detrás de Rosalía. ‘Decomasters’ debuta con un 11,2%, 752.000 espectadores y más de 3,1 millones de contactos de promedio en la noche del lunes. Supone una mejora en la franja de 3 puntos respecto al lunes anterior’. Se queda a poco más de un punto de la opción líder y lidera entre el público masculino, en los adultos de 45 a 64 años. También logra buenos datos (15,3%) en los targets jóvenes de 13 a 44 años. El estreno de la nueva temporada de ‘The Floor’, con Chenoa, es líder en su franja con casi un punto respecto de la segunda opción anotando un 11,8%. El programa lidera en hombres y en todos los targets de edad de 13 a 64 años destacando su gran 21,2% en el target 25-44 años. Muy buena acogida tiene también el estreno del especial de ‘CrossoBar’, que logra un 12,4% de cuota, 976.000 espectadores y 2.663.0000 contactos de promedio en el prime time del jueves. La 1 suma 2,5 puntos en la franja respecto al jueves anterior. Se queda a 4 décimas del liderazgo y es líder entre el público masculino (13,4%), en el público infantil y en los targets intermedios de 45 a 74 años, anotando un 13,8% en 45 a 64 años y un 12,1% en 65 a 74 años. Entre los programas ya finalizados, ‘Ária: locos por la ópera’ despide su primera edición con un 9,1%, 964.000 espectadores y cerca de 3,4 millones de contactos. Es segunda opción de 13 a 24 años y obtiene un gran seguimiento en adultos de más de 65 años, con un 11,1% de cuota. ‘Hasta el fin del mundo’ es líder de su franja: 12,2% de cuota, 761.000 seguidores de promedio y cerca de 3 millones de espectadores únicos por noche (2.955.000). Aventaja por 1,1 puntos a la segunda opción y por 2,5 puntos a la tercera. La ‘Dra. Fabiola Jones’ promedia más de 2,7 millones de espectadores únicos por programa. Se sitúa a un punto del liderazgo, y lidera en todos los públicos de 4 a 44 años. Marc Giró cierra su 4ª temporada en TVE con sus mejores promedios históricos para su ‘Late Xou’. Logra un 11,3% de cuota, 841.000 seguidores y más de 2,6 millones de espectadores únicos por programa. Paula Vázquez en 'Hasta el fin del mundo' RTVE