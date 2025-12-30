La 1 (11%) crece medio punto en 2025 y obtiene su mejor cuota en 13 años

La 1 cierra el año 2025 en un 11,0%, siendo la cadena con mayor crecimiento de los tres grandes grupos de comunicación. El canal principal de RTVE, sin JJ.OO. ni Eurocopa, crece 0.5 puntos respecto del acumulado 2025 (4,8% de incremento) y obtiene su mejor cuota anual en 13 años.

La subida de La 1 es más notable a partir del mes de septiembre, coincidiendo con la programación de la nueva temporada 2025-2026: 11,6% de cuota en septiembre; 12,3% en octubre; 12,3% en noviembre; y 12% en diciembre. El mayor crecimiento del año se produce por tanto en este último cuatrimestre, en el que La 1 consigue un 12% de cuota, frente al 10,4% del primer cuatrimestre y el 10,5% del segundo.

La suma de los canales del Grupo RTVE asciende al 16,6% (+0,8 puntos). Esta es la mejor cuota para el grupo desde el año 2017.

La 2 cierra el año en un 3 % (+0.2 puntos), igualando su mejor promedio de los últimos 15 años.

El Canal 24 horas y Clan repiten promedios, demostrando su estabilidad respecto al año anterior.

La Seleccion española, entre los favoritos de la audiencia

Mejoras históricas en las franjas de La 1 y La 2 La 1 lidera en la banda de madrugada (7,9%) y mañana (13,1%) y se queda a solo 3 décimas de liderar la tarde (10,4%) tras ser líder en esa franja los tres últimos meses del año. En la mañana, La 1 vuelve a recuperar el liderazgo en esa franja (13,1%) después de 14 años. El crecimiento de la banda matinal supone un 21,3% respecto del año anterior. En la mañana laborable (lunes-viernes), La 1 recupera el liderazgo con un 14% después de 21 años. En la tarde, La 1 lidera en los tres últimos meses del año y anota su mejor promedio desde 2011 a solo tres décimas de liderar las tardes en el cómputo anual. En la franja de tarde laborable (lunes-viernes) La 1 mejora y logra su mejor cuota en 14 años. En el prime time, La 1 anota su mejor dato desde el año 2014 (sin contabilizar 2024 por JJ.OO. y Eurocopa) con un 11,9%. La 2 obtiene crecimientos en la tarde, prime time y late night. En la tarde (3,5%) anota su mejor share desde el año 2010. En el prime time, su mejor share en 16 años, mientras que crece tres décimas en late night. Eurovisión, el gran acontecimiento televisivo

Liderazgo de La 1 en jóvenes La 1 lidera en el target juvenil 13-24 (11,2%) por segundo año consecutivo y obtiene la mejor cuota en este segmento desde hace 25 años (sin contabilizar 2024 por JJ.OO. y Eurocopa). En el grupo 25-44 años logra crecer nueve décimas y consigue su mejor share en este segmento desde 2011. En el grupo 45-64 años, La 1 empata en el liderazgo con un 11 % de share. Los informativos tienen su mayor crecimiento anual en ocho años Los informativos de RTVE se mantienen como segunda opción, tras anotar 1.246.000 espectadores y un 12,8% de cuota. Mejoran ocho décimas respecto a 2024 y logran su mejor dato anual desde 2020. Viven su mayor crecimiento anual en ocho años. Los informativos se mantienen como segunda opción El ‘Telediario 1’ (1.198.000 y 13,4%) logra el segundo mayor crecimiento anual de su historia tras sumar 1.3 puntos respecto a 2024, y su mejor dato desde 2019. El ‘Telediario 2’ (1.299.000 y 12,3%) alcanza su mejor cuota anual de los últimos cinco años. El TD Fin de Semana 1 (1.189.000 y 13,2%) crece un punto y logra su mejor cuota anual desde 2020. El TD Fin de Semana 2 (1.312.000 y 12,4%) mantiene su liderazgo tanto en espectadores como con su mejor cuota de los últimos cinco años. El ‘Telediario Matinal’ se mantiene como líder absoluto en su franja con un 19,6% de cuota. ‘Informe semanal’ alcanza un 9,4% y 902.000 espectadores. Destaca el sábado 15 de noviembre con la entrevista de Rosalía, emisión que logra un 13,4% y 1.507.000, su mejor dato del año. ‘Audiencia abierta’ obtiene su mejor cuota anual de su historia con un 9,1%. ‘La noche en 24 horas’ alcanza un 2,1%, crece y logra la mejor cuota anual de su historia. Destaca su entrega del miércoles 19 de noviembre, dedicada a los 50 años del cambio a la democracia, con un 3,5%, su dato más alto de los últimos dos años. La primera edición de los ‘Informativos Territoriales’ consigue un 10,7% y 998.000 contactos. Es su mejor cuota desde 2012, con un crecimiento de 3.8 puntos respecto al anterior año, el mayor crecimiento de un año en toda su historia. La segunda edición (10,3%) obtiene su mejor cuota de los últimos tres años. Más de 28 millones de espectadores únicos, el 60,1% de la población, eligieron alguna cadena de RTVE para informarse de los sucesos más importantes del año. Así fue con las más de 32 horas de cobertura sobre la muerte del Papa Francisco, la elección del nuevo Papa León XIV y su primera misa, que llegó a más de 15,6 millones de espectadores únicos con una media del 10,6% de cuota. También destaca la cobertura del apagón masivo, que captó la atención de más de 10,2 millones de espectadores únicos y obtuvo un 14% de cuota. La elección del nuevo Papa, otro de los acontecimientos más seguidos del año También lidera el especial informativo sobre el ataque estadounidense a Irán del 22 de junio (18,2% y más de 3,4 millones de contactos) y el chupinazo de San Fermín, el mejor de los 10 últimos años con un 15,2% y más de 1,8 millones de contactos. La entrevista más vista desde 2022 al presidente de gobierno Pedro Sánchez tiene lugar el 1 de septiembre 2025 de la mano de Pepa Bueno en su estreno al frente del Telediario 2. Anota 2.027.000 espectadores de media y un 18,5% de cuota y es líder de su franja. También lideran los informativos con el seguimiento de la flotilla interceptada por Israel (12% y 1.183.000 espectadores) y con el Día de la Fiesta Nacional, que logra su mejor rendimiento desde 2023 (43,8% y 2.081.000). Los Premios Princesa de Asturias alcanza su tercer mejor registro desde 2010 con un 14% y 931.000 espectadores. Los informativos son también líderes con su programación especial en el primer aniversario de la DANA (17,8% y 1.433.000) y con la ceremonia de los 50 años de la Monarquía (19,7% y más de 1,2 millones de contactos). 'La hora de La 1', creciendo cada mañana

Récords históricos y liderazgos de los magacines ‘La hora de La 1’ mantiene una tendencia creciente en el año, registrando récord histórico en La 1 y en simultáneo con el Canal 24 horas y liderando la banda de emisión en el año con una cuota del 15,9% y 306.000 espectadores en La 1 y un 18,2% y 351.000 en simultáneo. Esto supone una mejora de 3.6 puntos respecto al año anterior en La 1 y simulcast. El magacine lidera su franja en La 1 desde el 7 de julio de manera ininterrumpida, excepto en una sola ocasión. ‘Mañaneros 360 (I)’ consigue el liderazgo de la banda en su primer año de vida, anotando una cuota del 14,1% y 421.000 espectadores. La 1 no conseguía en esta franja una cuota tan alta en el año desde 2008. Su dato anual mejora respecto el conseguido por la cadena en esa franja el año anterior en 4.9 puntos, pasando de ser cuarta opción a liderar. Desde su estreno sigue una tendencia creciente en sus datos, registrando su récord en cuota en octubre y noviembre (16,5%). El segundo bloque, ‘Mañaneros 360 (II)’, consigue un gran dato: 9,8% y 762.000 espectadores. La 1 no conseguía en esta franja una cuota tan alta desde 2017. Mejora respecto al dato registrado en la misma banda en La 1 en el año 2024 en 2.8 puntos, pasando de cuarta a segunda opción. Sigue una tendencia creciente, con sus mejores datos en el último trimestre del año. 'Mañaneros', también de enhorabuena ‘Directo al grano’ anotando desde su estreno un 10,8% y 879.000 espectadores. Mejora el dato del mismo período de 2024 en esa franja de La 1 en 1.9 puntos. En su tramo final, de 17:00 a 17:35 horas, lidera su banda con un 11,5%. ‘Malas lenguas’ (Tarde) se emite en La 1 desde agosto en la franja de 19:25 a 20:30 horas y registra un 10,5% y 816.000 espectadores. Sigue una tendencia creciente mes a mes y obtiene una mejora en la franja de 2.4 puntos de cuota respecto a 2024. ‘Aquí la Tierra’ logra en sus emisiones de lunes a viernes en 2025 una cuota del 10,5% y 933.000 espectadores. En la última parte del año tiene una tendencia creciente, de forma que en el último cuatrimestre registra un 12,6%, lo que supone una mejora respecto al dato del último cuatrimestre de 2024 de 2 puntos de cuota. En su edición de domingo, ‘Aquí la Tierra’ registra en 2025 su mejor dato anual histórico en cuota, liderando su banda de emisión con una cuota del 11% y 1.134.000 espectadores. 'Aqui la Tierra' mantiene también su tendencia creciente ‘D Corazón’ consigue en 2025 su mejor dato, al anotar una cuota del 8,6% y 547.000 espectadores. Mejora 1.7 puntos de cuota respecto al dato del año anterior.

La 1, líder en entretenimiento en 2025 ‘La Revuelta’ se consolida como marca de referencia y es el programa de entretenimiento más visto de RTVE: promedia un 12,5% de cuota y 1.515.000 seguidores este año. Más de 35 millones de españoles han disfrutado del programa de David Broncano en 2025. Supera los 4 millones de espectadores únicos por programa en sus 160 entregas originales del año. Es la opción preferida por los targets jóvenes de 13 a 44 años (17,1% en 13 a 24 años y 21% en 25 a 44 años). ‘Masterchef Celebrity 10’ es líder indiscutible de su franja, con 11 victorias en 12 emisiones. Cerró con un 14,2% de cuota, mejorando el promedio de su temporada anterior. Repite como la opción preferida por todos los grupos de edad de 13 a 64 años, destacando su rendimiento en los targets jóvenes: 17,1% en 13 a 24 años y 20,1% en 25 a 44. Su gran final consigue un 15,7% de cuota y 3.128.000 espectadores únicos. Broncano y 'La revuelta', se consolidan como favoritos ‘Masterchef 13’ es líder absoluto con pleno de victorias en sus trece semanas en antena: promedia un 12,6% de cuota, 794.000 seguidores en lineal + 396.000 en diferido (1.191.000 en total). La final anota récord de la edición y lidera su franja con un 15,1% de cuota.

‘Grand Prix’ sigue siendo el rey del verano ‘El Grand Prix del verano’ es líder destacado de su franja y cierra con una media del 12,4% de cuota, 930.000 seguidores en lineal y 145.000 en diferido (1.065.000 en total), y casi 3 millones de espectadores únicos por noche. Logra cerca de 11,5 millones de contactos en sus ocho entregas. Mantiene el liderazgo con una distancia de 2.3 puntos sobre la segunda opción. Logra liderar de nuevo en todos los segmentos de 4 a 64 años: entre el público infantil firma un gran 28,9%, en los jóvenes de 13 a 24 años un 11,3%, en 25 a 44 un 23,2% y en 45 a 64 años un 10,3%. 'El Grand Prix', reinando en los veranos de La 1

Grandes registros para las nuevas apuestas ‘The Floor’ despide su primera edición como el concurso quiz más competitivo en el prime time de La 1 en los últimos 23 años. Cierra con unos promedios del 12,3% de cuota, 1.071.000 seguidores y cerca de tres millones de espectadores únicos por noche (2.824.000). Es líder indiscutible de su franja y lidera en todos los targets de 13 a 74 años: 15,1% en 13 a 24 años, un 17% en 25 a 44 años, un 13,2% en 45 a 64 años y un 10% en los de 65 a 74 años. ‘Hasta el fin del mundo’ se convierte en el mejor estreno de un concurso-reality en La 1 desde hace más de siete años (febrero 2018) con un 14,3% de cuota. Es líder destacado de la noche de los miércoles: en sus siete primeras semanas promedia un 12,5% de cuota, 785.000 espectadores y cerca de 3,1 millones de espectadores únicos (3.075.000). Es líder en los targets de 25 a 64 años, anotando un 17,0% en el target 25 a 44 años y un 13,1% en el de 45 a 64 años. ‘Dog House’ logró unos promedios del 10,2% de cuota, 727.000 seguidores y cerca de 2,3 millones de espectadores únicos (2.253.000). Fue líder en todos los targets de 4 a 64 años, con espectaculares registros entre los más jóvenes (16,5% en target infantil de 4 a 12 años, 13,3% en target juvenil de 13 a 24 años, 12% en 25 a 44 años y 10,3% en 45 a 64 años). ‘Late Xou con Marc Giró’ cierra el año en máximos históricos y liderando su franja en noviembre y diciembre. Con su salto a La 1 logra un promedio del 9,9% de cuota, mejorando en 5.8 puntos su última temporada en La 2. Y desde septiembre, su nueva temporada eleva sus registros hasta el 11,6%, mejorando en 1.7 puntos el promedio de su temporada anterior. 'El Late Xou con Marc Giró', también cierra el año en máximos JOSEP ECHABURU JOSEP ECHABURU ‘Futuro Imperfecto’ cierra su segunda temporada con un promedio del 12,7% de cuota, 965.000 seguidores y 2.545.0000 espectadores únicos, 0.8 puntos más que la temporada anterior (11,9%). Despide 2025 con un 13,4% de cuota en el mes de noviembre, su máximo mensual y primer mes en que logra el liderazgo de su franja. En sus 21 entregas originales emitidas en 2025 es líder de su franja en el target 45 a 64 años (13,1%). La ‘Dra. Fabiola Jones’ debuta como líder de la noche del jueves. En sus cuatro primeras entregas, promedia un 9,6%, 840.000 seguidores y más de 2,8 millones de contactos (2.810.000). Es líder en adultos jóvenes de 25 a 44 años (11,5%).

Benidorm Fest y Eurovisión, programa no deportivo más visto del año Entre los eventos especiales destacan el Benidorm Fest 2025, cuya cuarta edición anota un 14,4% de cuota, 1,4 millones de espectadores y más de 8,3 millones de contactos. Es la edición con mayor audiencia de los tres últimos años, sólo superada por la primera 'La Promesa', la favorita de las tardes Eurovisión 2025 congrega en su final a 5,8 millones de espectadores y un 50,1%, la final más vista y con mayor aceptación desde 2022. Es el programa no deportivo más visto en cualquier cadena. La gala de los 39º Premios Goya en Granada obtuvo un 24,4% de cuota en La 1, su mejor rendimiento desde 2020, y 2.340.000 espectadores de media.

Las ficciones de prime time, entre las más vistas del año ‘ENA: la reina Victoria Eugenia’ se alza como serie más vista del año (lineal + diferido) al acumular una audiencia de 1.602.000 espectadores. En lineal tiene un promedio de 1.191.000 y un 13,2%. Su estreno fue el más visto de ficción de La 1 este año y el mejor de una serie histórica en La 1 desde 2013. ‘Sin Gluten’ promedia un 12,8% de share, 917.000 espectadores y 2.685.000 contactos. Es líder en su franja, la comedia más competitiva de La 1 de los últimos diez años y la quinta serie más vista del año (la tercera, si se añade el consumo en diferido). Lidera en la audiencia de 25 a 44 años (16,9%), de 45 a 64 (13,8%) y de 65 a 74 (13,5%). ‘Asuntos Internos’ promedió un 8,8%, 794.000 espectadores y 2,1 millones de contactos. Añadiendo el consumo en diferido (320.000 espectadores) es la quinta serie más vista del año. ‘La frontera’ promedia un 8,2%, 787.000 espectadores y 2.997.000 contactos. Añadiendo el consumo en diferido es la décima serie más vista del año con 950.000 espectadores de media.

Las series de tarde terminan el año liderando su franja En 2025, ‘La Promesa’ se mantiene firme en el liderazgo, con un promedio de 13,4% de cuota, 999.000 espectadores y 1,4 millones de contactos. Mejora 1.3 puntos el promedio del año anterior y lidera todos los meses del año. Es la quinta serie más consumida en diferido del año con 257.000 espectadores que elevan su dato global (lineal+diferido) a 1.256.000 espectadores. ‘Valle Salvaje’ cierra 2025 con un 9,8% de cuota, 762.000 espectadores y 1,4 millones de contactos, y alcanza el liderazgo a partir de agosto. Mejora en 2.8 puntos el promedio del año anterior y lidera en el público juvenil de 13 a 24 años (10,3%) y en la franja de 65 a 74 (12,9%). Gran acogida de 'ENA' también entre la audiencia

Docuseries que redescubren la historia reciente de España La apuesta por el género documental en prime time se salda con un resultado muy positivo. La serie ‘Los archivos secretos del No-Do’ registra un promedio de 12,1% de share, 753.000 espectadores y 1,7 millones de contactos. Lidera en todos los targets masculinos a partir de los 25 años: 14,9% de 25 a 44; 11,8% de 45 a 64; 15,3% de 65 a 74, y 12,9% en mayores de 75. Los cuatro documentales que componen ‘50 años del gran cambio’ (‘La foto’, ‘La democracia no se hará sin nosotros’, ‘Voladura 76’ y ‘Miradas desobedientes’) promedian en su conjunto un 10,1% de cuota de pantalla, 771.000 espectadores y 1.852.000 contactos.

El fútbol vuelve a ser lo más visto del año El Grupo RTVE ofreció en 2025 1.755 emisiones deportivas en directo, con el fútbol, el ciclismo y el tenis como los deportes con mayor protagonismo. La final de la UEFA Nations League masculina fue seguida por 8.024.000 espectadores y logró un 54,1% de cuota. El conjunto del partido, junto con la prórroga y los penaltis, promedió 8.321.000 espectadores, un 55,5% de cuota y 14.612.000 espectadores únicos. Es el partido más visto de la competición entre todas las cadenas generalistas, líder absoluto de su franja y el programa más visto del año. Los penaltis se sitúan como lo tercero más visto de la competición a nivel histórico. La final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona reunió a 7.279.000 espectadores, con un 49,7% de cuota y más de 11,4 millones de contactos. Se trata de la final de Copa del Rey más vista desde 2014 en La 1 y la más seguida desde 2016 en todas las cadenas. La prórroga se situó como la cuarta emisión más vista del año entre todas las cadenas generalistas, con 7.862.000 espectadores, un 57,2% de cuota y 9,4 millones de contactos. El fútbol femenino ha seguido creciendo en 2025. Los penaltis de la Eurocopa 2025 son lo más visto de la historia del fútbol femenino, con 6.001.000 espectadores y 58% de cuota. Los partidos de España retransmitidos por La 1 alcanzaron una media del 29,5% de cuota, lo que supone un incremento de 11.7 puntos respecto a la edición de 2022. La final entre Inglaterra y España reunió a 4.569.000 espectadores y un 46,2% de cuota. El partido en solitario se posiciona como la segunda emisión más vista de fútbol femenino de la historia, solo superada por el encuentro entre España e Inglaterra de 2023. En la UEFA Nations League femenina, la vuelta de la final registró 1.930.000 espectadores, un 20,9% de cuota y 4.447.000 contactos en La 1, convirtiéndose en el partido más visto de la historia de la competición. En tenis, la final del Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó entre Carlos Alcaraz y H. Rune, alcanzó 1.139.000 espectadores y un 12,8%. Es la emisión más vista del torneo desde 2021. En ciclismo, el Tour de Francia mejoró sus datos en La 1 (1.112.000 y 13%) en 46.000 espectadores y 1.5 puntos, logrando la segunda mejor cuota de las últimas siete ediciones. La Vuelta alcanzó en Teledeporte un 2,5% de cuota y 187.000 espectadores, 1.2 puntos más que la media de la cadena. En La 2 logró un 6% de cuota, 3 puntos por encima de su media. En términos globales, La Vuelta 2025 registró 15.436.000 espectadores únicos en el Grupo RTVE. El cine también ha dado grandes datos de audiencia este año

Las 40 películas más vistas se emiten en La 1 En 2025, el cine de La 1 registra 876 emisiones, que incluyen las 40 películas más vistas del año. Toman gran relevancia ‘La película de la semana’, las sesiones de tarde y los ciclos temáticos. ‘La película de la semana’ logra 1.233.000 espectadores, 11,8% de cuota y 3.961.000 contactos. ‘The equalizer 3’, con 1.886.000 espectadores, 15,5% y 4.482.000 contactos, es el título más visto del año. Y la cuota más alta corresponde a ‘The equalizer 2’, con 23,3%, que es, además, la película más contactada del año, con 5.183.000 espectadores únicos. Las distintas sesiones de tarde promedian 855.000 espectadores, 9,8% de cuota y 2.556.000 espectadores únicos en 2025. El título más visto es ‘Coco’, con 1.682.000 espectadores, un 19% de cuota y 3.186.000 contactos. Este éxito vuelve a colocar a La 1 en el podio del cine de animación, puesto que es el título de animación con mayor share en televisión diciembre de 2015. Además, es el mejor dato de cine de animación en RTVE de los últimos seis años. En 2025 se emiten 32 ciclos temáticos. ‘Denzelmania’ es el grupo de películas más vistas, con 1.319.000 espectadores, 12,8% de cuota y 3.789.000 contactos. El segundo más visto es ‘Todo al rosa’, con la emisión de ‘Barbie’, que logró 1.220.000 espectadores, 11% y 4.224.000 espectadores únicos. Y el tercer puesto es para la trilogía de ‘Sissi’, que es el slot de tarde más visto del año, donde lideran dos de sus tres emisiones: ‘Sissi’ reúne a 1.046.000 espectadores con 10,8% de cuota; ‘Sissi, emperatriz’ suma 1.202.000 espectadores y 12,4% de cuota; y ‘El destino de Sissi’ crece hasta 1.405.000 espectadores y 13% de cuota. La 2 mejorando su cuota un año más, con sus clásicos como 'Saber y ganar'

La 2 iguala su cuota de 2022, la mejor desde 2010 La 2 obtiene en 2025 un 3% de cuota, con un crecimiento de 2 décimas respecto al año anterior. Iguala el dato de 2022, el más alto desde 2010. En 2025, mejoran frente a 2024 la tarde (3,5% y +0.9, la franja que más crece, y con su dato más alto desde 2010), el prime time (3,2% y +0.5. No obtenía una cuota tan alta desde 2008), y el late night (2,3% y +0.3, su mejor registro desde 2023). La 2 inicia una nueva etapa en Cataluña con La 2Cat el 6 de octubre de 2025. En ese ámbito, La 2 de lunes a viernes anota un 3,1% de cuota, y de lunes a domingo un 2,7%, lo que supone una mejora de 5 y 2 décimas respectivamente frente al período enero-octubre 2025 y un incremento de 7 y 4 décimas comparado con el mismo período de 2024. La emisión más vista en la cadena ha sido ‘Plá seqüencia: Iñaki Urdangarín’, emitida el 11/12/2025, con 145.000 espectadores y un 9,2% de cuota, su mejor dato en espectadores desde septiembre de 2008.

Los concursos, la actualidad y el cine, baluartes de La 2 en 2025 Las emisiones originales de ‘Saber y Ganar’ en la sobremesa de lunes a viernes anotan en 2025 588.000 espectadores y un 6,5% de cuota, con un incremento de una décima respecto a 2024, y obtienen su mejor dato anual desde 2023. Por las tardes, ‘Malas lenguas’, registra en 2025 un 5,3% de cuota y 387.000 espectadores. En su franja de emisión se sitúa por delante de Cuatro (4,9%). Un total de 23.717.000 espectadores únicos, el 50,4% del universo televisivo, contacta con el programa desde su inicio en abril. En su franja de emisión, La 2 obtiene desde el inicio de sus emisiones un 4,7%, mejorando respecto al período enero-marzo 2025 en +1.9 puntos, y frente al total del año 2024 (lunes-viernes) +2.1 puntos. Además, muestra su registro más alto en cuota en esta franja desde 2005. 'Cifras y letras', el gran éxito de las tardes de La 2 "Ruben Gamez " Ruben Gamez Las emisiones originales de ‘Cifras y letras’ logran en 2025 un 5,8% y 672.000 espectadores. Con una mejora de 2,1 puntos respecto a 2024, son sus mejores cifras históricas. En la franja de emisión del concurso (21:30-22:00) La 2 anota en 2025 un 5,5%, la cuota más alta desde 2004. Las emisiones de ‘Cine clásico’ en la noche de los lunes consiguen en 2025 un 3,6% de cuota y 375.000 espectadores, logrando su cuota más alta desde 2022. ‘Historia de nuestro cine’, en la noche de los viernes, consigue en 2025 un 3,2% de cuota y 283.000 espectadores, igualando la cuota de los últimos dos años, que es a su vez la más alta desde 2022.

Consolidación y crecimiento en RTVE Digital RTVE.es registra en 2025 de media al mes 20 millones visitantes únicos, según datos de Adobe Analytics. RTVE Noticias consolida un crecimiento sostenido desde hace 5 años y suma en 2025 un 17,4% de usuarios mensuales de media en RTVE.es respecto a 2024, superando los 6,9 millones de visitantes mensuales este año y registrando su mejor año post-pandemia. El mejor dato mensual de 2025 se consigue en diciembre gracias a la Lotería de Navidad, con 26,5 millones de visitantes únicos. RTVE Play anota en 2025 un promedio mensual de 10,2 millones visitantes únicos. Este es el año en el que los usuarios han consumido más tiempo total de vídeo y audio en RTVE Play, con un total de 280 millones de horas hasta el día 29 de diciembre, 3,8 millones de horas más que el año anterior en el mismo periodo. RNE Audio cierra su mejor año desde su lanzamiento con una media de 876.520 visitantes únicos mensuales, un crecimiento del 6,7% respecto al año anterior, gracias al buen funcionamiento de la temporada actual de RNE y a la consolidación de los podcasts originales de la plataforma.