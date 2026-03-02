Dani Rovira y Arturo González-Campos estrenan 'Mi persona favorita' en EN PLAY

EN PLAY, el nuevo canal digital de RTVE Play, estrena este lunes 2 de marzo su nuevo videopodcast, ‘Mi persona favorita’, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. En cada capítulo, invitan a charlar a sus "personas favoritas" en una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. En el primer programa contarán con el compositor y músico Pancho Varona.

‘Mi persona favorita’ es una producción de RTVE Play con la participación del actor, humorista y presentador Dani Rovira (‘Al margen de todo’), y el escritor y humorista Arturo González - Campos. Ambos se unen para dirigir y presentar este videopodcast en el que plantean conversaciones variadas y divertidas repletas de anécdotas. Lo hacen desde un “plató – salón” al que no le falta nada, perfecto para acoger una colección ideas, recuerdos personales que servirán como excusa narrativa para hablar de la vida. Siempre con personas que charlan... y saben cómo.

En el primer programa Dani y Arturo contarán con el compositor y músico Pancho Varona. ¿Cómo será su lista de favoritos? ¿Qué vinilos pinchará en el tocadiscos del salón?

‘Mi persona favorit’a será un espacio semanal, que estrenará un capítulo nuevo cada lunes a las 23:10 en EN PLAY, el nuevo canal de RTVE Play, la plataforma gratuita líder en España.