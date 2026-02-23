Ángel Carmona y 'Mañana Más' inauguran la nueva parrilla de 'EN PLAY', el nuevo canal en streaming de RTVE Play

‘Mañana Más’, el programa que dirige el periodista musical Ángel Carmona, se incorpora a la nueva parrilla de ‘EN PLAY’ a partir de este lunes 23 de febrero. Con motivo del estreno, esta noche habrá un programa especial desde el Teatro del Barrio después de ‘La Revuelta’. A partir del martes 24 de febrero, ‘Mañana más’ se emitirá en ‘EN PLAY’ en su horario habitual: de lunes a jueves de 16:30 a 18:30 horas.

Caras nuevas y música en vivo La esencia de ‘Mañana más’ permanecerá intacta en esta nueva etapa: un magacine explosivo de dos horas donde se combinan humor, música y cultura. Entre sus más de 20 colaboradores llegan a RTVE Play sospechosas habituales del canal como Ana Morgade, Raquel Hervás o Laura del Val; pero también caras nuevas como Lara Gil, Ouyang Zhu o Raquel Elices. Además, ‘Mañana más’ fortalece su apuesta por la música: de Rusowsky a Leiva, pasando por Rubén Blades y Judeline, por el programa de Ángel Carmona ha desfilado la plana mayor de la música actual. Esa posición privilegiada que le otorgan sus 20 años trabajando -y tocando en alguna ocasión- con músicos llevará ahora las mejores entrevistas musicales y actuaciones en vivo a ‘EN PLAY’.

Decorados renovados y un nuevo set musical Los decorados, que mantienen la identidad gráfica del programa, han experimentado una reforma integral. Asimismo, se ha renovado la iluminación del estudio y se ha creado un nuevo set de actuaciones. Entre las mejoras destaca una nueva realización audiovisual que incorpora grafismos con información sobre las canciones que suenen en el programa. 'Mañana más' llega a 'EN PLAY' Todo ello sin perder la presencia de ‘Mañana más’ en el resto de plataformas de emisión: el programa podrá seguirse en streaming en Youtube, cada noche en RNE y en cualquier momento en la app de RNE Audio y RTVE Play, en formato pódcast y videopodcast.

‘Mañana Más’, un programa consolidado que sigue creciendo Con su incorporación a ‘EN PLAY’ ‘Mañana más’ completa su transformación de un formato eminentemente radiofónico de RNE a un programa multiplataforma que funciona en distintos soportes. Un paso adelante que llega tras haber duplicado su audiencia en radio según el último EGM y disparado su consumo en podcast y videopodcast, consolidando una audiencia fiel en RNE Audio.