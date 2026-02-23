Ángel Carmona y 'Mañana Más' inauguran la nueva parrilla de 'EN PLAY', el nuevo canal en streaming de RTVE Play
- Programa especial estreno: esta noche, desde el Teatro del Barrio
- Y a partir del martes 24, cada tarde de 16:30 a 18:30 horas
- Decorados renovados, un nuevo set de acústicos y una mejor realización refuerzan la experiencia de consumo del programa
‘Mañana Más’, el programa que dirige el periodista musical Ángel Carmona, se incorpora a la nueva parrilla de ‘EN PLAY’ a partir de este lunes 23 de febrero. Con motivo del estreno, esta noche habrá un programa especial desde el Teatro del Barrio después de ‘La Revuelta’. A partir del martes 24 de febrero, ‘Mañana más’ se emitirá en ‘EN PLAY’ en su horario habitual: de lunes a jueves de 16:30 a 18:30 horas.
Caras nuevas y música en vivo
La esencia de ‘Mañana más’ permanecerá intacta en esta nueva etapa: un magacine explosivo de dos horas donde se combinan humor, música y cultura.
Entre sus más de 20 colaboradores llegan a RTVE Play sospechosas habituales del canal como Ana Morgade, Raquel Hervás o Laura del Val; pero también caras nuevas como Lara Gil, Ouyang Zhu o Raquel Elices.
Además, ‘Mañana más’ fortalece su apuesta por la música: de Rusowsky a Leiva, pasando por Rubén Blades y Judeline, por el programa de Ángel Carmona ha desfilado la plana mayor de la música actual. Esa posición privilegiada que le otorgan sus 20 años trabajando -y tocando en alguna ocasión- con músicos llevará ahora las mejores entrevistas musicales y actuaciones en vivo a ‘EN PLAY’.
Decorados renovados y un nuevo set musical
Los decorados, que mantienen la identidad gráfica del programa, han experimentado una reforma integral. Asimismo, se ha renovado la iluminación del estudio y se ha creado un nuevo set de actuaciones. Entre las mejoras destaca una nueva realización audiovisual que incorpora grafismos con información sobre las canciones que suenen en el programa.
Todo ello sin perder la presencia de ‘Mañana más’ en el resto de plataformas de emisión: el programa podrá seguirse en streaming en Youtube, cada noche en RNE y en cualquier momento en la app de RNE Audio y RTVE Play, en formato pódcast y videopodcast.
‘Mañana Más’, un programa consolidado que sigue creciendo
Con su incorporación a ‘EN PLAY’ ‘Mañana más’ completa su transformación de un formato eminentemente radiofónico de RNE a un programa multiplataforma que funciona en distintos soportes.
Un paso adelante que llega tras haber duplicado su audiencia en radio según el último EGM y disparado su consumo en podcast y videopodcast, consolidando una audiencia fiel en RNE Audio.
‘EN PLAY’ impulsa los contenidos de RTVE
‘EN PLAY’ es también una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE ya que la franja entre las 18:30 y las 19:30 horas estará reservada a videopodcast producidos por la plataforma RNE Audio.
A partir de hoy, 23 de febrero, llegan la segunda temporada de ‘Las del Cadillac’; el contenido de humor ‘Podcast, el pódcast’; ‘Menudo cuadro’, con Carlota Corredera, David Insua y David Andújar; y el salto al vídeo del exitoso pódcast ‘Influrrealismo mágico’, con Lorena Macías.