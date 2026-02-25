'Influ-realismo Mágico', de Lorena Macías, estrena formato videopodcast en RTVE Play y RNE Audio
- Lorena Macías vuelve con una segunda temporada muy especial
- Miércoles 25 de febrero, nuevos episodios en RTVE Play y RNE Audio
La publicista y creadora de contenido Lorena Macías, conocida por su popular cuenta de Instagram @hazmeunafotoasí, vuelve a RTVE este 25 de febrero con nuevos episodios de ‘Influ-realismo Mágico’. Esta segunda temporada incluye formato videopodcast.
Esta nueva temporada no solo consolida el proyecto dentro de RTVE, sino que además formará parte de la programación de ‘EN PLAY’, el nuevo canal digital de RTVE Play que ha comenzado esta misma semana, reforzando la apuesta por los contenidos nativos digitales y las voces que analizan la cultura más actual.
De sacar los colores en Instagram a sentar a la industria frente al micrófono
Detrás del perfil @hazmeunafotoasí está Lorena Macías —también conocida como La Hazme—, quien desde hace años disecciona con ironía y ojo crítico el universo influencer. En ‘Influ Realismo Mágico’, ese análisis salta del formato meme al diálogo en profundidad.
Con su característico estilo ácido e ingenioso, Macías sienta frente al micrófono a creadores, representantes, marcas y plataformas para plantear una pregunta incómoda pero necesaria: ¿De verdad no hay nadie al volante de la locomotora llamada Influencer Marketing?
El podcast se adentra en el engranaje de una industria que mueve millones, genera tendencias y, en ocasiones, polémicas. Todo ello desde la crítica, el humor y la reflexión, invitando tanto a profesionales del sector como al público general a cuestionar las reglas —y contradicciones— del nuevo escaparate digital.
‘Influ-realismo Mágico’, ahora en formato videopocast
La gran novedad de esta segunda etapa es el formato audiovisual, que permitirá al público disfrutar de las entrevistas completas también en vídeo. El salto a videopodcast amplía la experiencia y acerca aún más a la audiencia a las conversaciones, gestos y dinámicas que construyen cada episodio.
Con su incorporación a ‘EN PLAY’, ‘Influ-realismo Mágico’ se posiciona como uno de los títulos destacados de la nueva oferta digital de RTVE, pensada para conectar con las generaciones que consumen información, entretenimiento y análisis desde plataformas online.
‘Influ-realismo Mágico’, también en RNE Audio
La nueva temporada estará disponible a partir del 25 de febrero en RTVE Play y en el canal digital ‘EN PLAY’, y seguirá pudiendo escucharse en formato audio, dentro de la plataforma RNE Audio.
Nuevos episodios que se suman al catálogo de podcast de la plataforma como ‘Así somos’, ‘Las del Cadillac’, ‘Mi persona favorita’, ‘¡Menudo Cuadro!’, ‘Un nuevo sendero hacia el manantial’ o ‘Está el horno para bollos’. Una apuesta de RTVE por seguir dando voz a nuevos formatos y a los protagonistas culturales del momento.