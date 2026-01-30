'El Estrecho, desvelado', este sábado en 'Informe Semanal'

‘Informe semanal’ analiza en ‘El Estrecho, desvelado’ cómo se combaten las redes del narcotráfico que operan al sur de la península y que cada vez actúan con mayor virulencia. En el segundo reportaje, ‘#Stopbullying’, ponen el foco en el acoso escolar, que sigue sumando víctimas.

‘El Estrecho, desvelado’ Esta semana, la policía -en colaboración con EUROPOL y la DEA, entre otras agencias de seguridad y vigilancia internacionales- ha puesto fin, en nuestra frontera más vigilada, a la operación ‘Sombra negra’, que ha llevado a la desarticulación de una banda narcotraficante con ramificaciones desde Canarias a Galicia. Los 105 detenidos eran capaces de fletar amplios cargamentos de droga procedente de Colombia y Brasil. Se calcula que fueron capaces de introducir en Europa -a través de la península- hasta 57.000 kilos de cocaína. Con Marruecos a la vista, bajo la sombra del Peñón y con Algeciras -el mayor puerto de mercancías de España- a un paso, parece que no hay un día tranquilo en La Línea de la Concepción. En este reportaje, se podrá ver cómo los cuerpos de seguridad tratan de combatir la proliferación de actividades ilegales. "Ha cambiado la forma de operar", dice Ricardo Herranz, jefe de la Sección GRECO (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) de Cádiz: "Cada vez estamos encontrando un mayor número de armas. Y lo que es preocupante: armas de guerra". En el reportaje, cuerpos policiales que intervienen explicarán algunos de los códigos y de los conceptos que manejan los narcotraficantes: "Colla" (grupo de personas que suministran gasolina o recepcionan la droga) o "Guardería" (lugar donde esconden la droga). En 2025, ha habido más de 11.000 operaciones policiales en El Estrecho, un 12% más que el año anterior. Se han incautado más de 220 toneladas de droga, casi 1.000 lanchas y se ha detenido a 5.000 personas.