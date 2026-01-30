'El Estrecho, desvelado', este sábado en 'Informe Semanal'
- Además, ‘#Stopbullying’ pone el foco en el acoso escolar, que sigue sumando víctimas
- Sábado 31 de enero, a las 21:30 horas, en La 1, Canal 24 horas y en RTVE Play
‘Informe semanal’ analiza en ‘El Estrecho, desvelado’ cómo se combaten las redes del narcotráfico que operan al sur de la península y que cada vez actúan con mayor virulencia. En el segundo reportaje, ‘#Stopbullying’, ponen el foco en el acoso escolar, que sigue sumando víctimas.
‘El Estrecho, desvelado’
Esta semana, la policía -en colaboración con EUROPOL y la DEA, entre otras agencias de seguridad y vigilancia internacionales- ha puesto fin, en nuestra frontera más vigilada, a la operación ‘Sombra negra’, que ha llevado a la desarticulación de una banda narcotraficante con ramificaciones desde Canarias a Galicia.
Los 105 detenidos eran capaces de fletar amplios cargamentos de droga procedente de Colombia y Brasil. Se calcula que fueron capaces de introducir en Europa -a través de la península- hasta 57.000 kilos de cocaína. Con Marruecos a la vista, bajo la sombra del Peñón y con Algeciras -el mayor puerto de mercancías de España- a un paso, parece que no hay un día tranquilo en La Línea de la Concepción. En este reportaje, se podrá ver cómo los cuerpos de seguridad tratan de combatir la proliferación de actividades ilegales.
"Ha cambiado la forma de operar", dice Ricardo Herranz, jefe de la Sección GRECO (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) de Cádiz: "Cada vez estamos encontrando un mayor número de armas. Y lo que es preocupante: armas de guerra". En el reportaje, cuerpos policiales que intervienen explicarán algunos de los códigos y de los conceptos que manejan los narcotraficantes: "Colla" (grupo de personas que suministran gasolina o recepcionan la droga) o "Guardería" (lugar donde esconden la droga). En 2025, ha habido más de 11.000 operaciones policiales en El Estrecho, un 12% más que el año anterior. Se han incautado más de 220 toneladas de droga, casi 1.000 lanchas y se ha detenido a 5.000 personas.
'#Stopbullying’
Cada vez más países mueven ficha para acabar con el acoso escolar y aumentar la protección de los menores en el entorno digital. Esta misma semana, Francia y Austria han tomado la delantera en Europa al avanzar en la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales. Siguen el camino marcado por Australia. Una resolución del Parlamento Europeo ya ha propuesto una edad mínima armonizada en toda la UE a los 16 años y, desde los 13, con consentimiento explícito de los padres. España toma nota. El psicólogo, Luis Fernando López Martínez explicará cómo se sienten los adolescentes frente a las redes: "Se sienten sin valor, expuestos de forma global... y donde el silencio, donde a veces el miedo, el temor a verbalizar lo que les está ocurriendo allá en el mundo digital, les inunda".
La muerte por suicidio en otoño de la joven sevillana Sandra Peña, de 14 años, evidenció los múltiples fallos del sistema. Para Sandra, madre de otra joven que se quitó la vida en Oviedo en 2024, los protocolos que abren los colegios no son ágiles ni eficaces: "Los equipos directivos son muy reacios a abrir protocolos. Piensan que daña la imagen del centro, cuando es todo lo contrario. Es tolerancia cero y se niegan a abrir protocolos".
Familias de víctimas llevan tiempo reclamando a los políticos la aprobación de una ley contra el bullying que garantice la protección de los menores en los centros educativos. "Necesitamos una ley y la necesitamos ya porque siguen suicidándose los niños", afirma Idoia. Su hijo Alejandro se quitó la vida con 10 años.
Según el INE, el suicidio es la primera causa de muerte entre los 15 y los 19 años, por delante de los accidentes de tráfico. Hay programas como el TEI, ‘Tutoría entre iguales’, que impulsan la prevención del acoso escolar. ‘Informe Semanal’ ha podido ver cómo funciona en uno de los 2.000 centros que desarrollan esta iniciativa. Su creador, Andrés González Bellido, describe el programa como "un acompañamiento emocional de alumnos y alumnas que son dos años mayores y el objetivo es generar conductas positivas".