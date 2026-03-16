'The Floor' desvela los 13 finalistas de su segunda temporada

Esta semana, La 1 emite la séptima entrega de ‘The Floor’, el quiz show presentado por Chenoa. 25 participantes lucharán para conquistar más parcelas del territorio y ser uno de los afortunados que participarán la próxima semana en la gran final.

‘A un paso de la gran final’

25 jugadores y jugadoras siguen en el tablero de ‘The Floor’. Cada vez más cerca de la final, todavía quedan categorías interesantes por jugar, como los 70 años de TVE, Andalucía, Hipocorísticos, Costura, Creadores de contenido, Ídolos de la música y Los 90, entre otras.

Este martes, 12 participantes abandonarán el juego después de intensos duelos que decidirán quiénes serán los 13 finalistas. La gran final está cada vez más cerca, las opciones de juego se estrechan y los duelos se vuelven más exigentes. Solo los más sólidos lograrán mantenerse en pie.

La estrategia, la emoción y las grandes despedidas serán las protagonistas de este programa. A punto de llegar a la gran final, se palpará la tensión en el tablero porque será la última vez que se juegue El Duelo Final y que un concursante se lleve el premio semanal de 10.000 euros.

¿Quién conquistará ‘The Floor’ esta emocionante temporada?