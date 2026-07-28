Carmen Farala regresa a 'Maestros de la Costura Celebrity'

Superado el ecuador de la edición, el jurado de ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’ felicita a los aprendices con una función de fin de curso en la que representarán ‘La Cenicienta’ y cada uno deberá confeccionar su propio vestuario, con Boris Izaguirre como maestro de ceremonias. En Ezcaray conocerán la importancia de cuidar la producción de lana nacional. Por último, Carmen Farala, finalista de la pasada edición, les retará a dejar volar su imaginación y convertir en moda materiales como verduras, golosinas o cartones de huevo.

Homenaje a la lana y función de fin de curso

En el mundo de la interpretación, el vestuario no solo sirve para ambientar la obra o un momento histórico, sino también para definir a los personajes. El jurado, junto con el escritor, periodista y presentador de televisión Boris Izaguirre les darán la bienvenida a la función de fin de curso de ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’. Para acudir a este evento, cada aspirante confeccionará el vestuario a medida del personaje que representará. La obra será ‘La Cenicienta’. Yolanda Ramos será la encargada de repartir los personajes y Lorenzo Caprile, la temida Madrastra.

El taller de ‘Maestros de la Costura Celebrity’ viajará a Ezcaray (La Rioja), donde se trata la lana como el privilegio que es. El programa reivindicará el apoyo al conocido como “oro blanco”, una de las fibras naturales más valiosas que existen al ser noble, versátil y biodegradable. Su producción está en peligro de extinción y el talent intentará frenar su desaparición, además de reivindicar su potencial, ya que el 90% de la lana producida en España se desperdicia al no encontrar mercado. El jurado contará con Odette Álvarez, quien siempre utiliza este material en sus colecciones de invierno. Los equipos diseñarán una prenda libre a partir de las mantas de lana de Ezcaray.

En la prueba de expulsión, los mandiles negros crearán una prenda en la que el protagonista sea alguno de los materiales singulares que encontrarán en un bodegón, productos más propios de los supermercados: diferentes tipos de pastas, verduras, chuches o golosinas, palomitas de maíz y cartones de huevos, entre otros. El jurado contará con la ayuda de Carmen Farala, finalista de la primera edición de ‘Maestros de la Costura Celebrity’, quien demostrará con su famoso vestido de macarrones, que no hay límites a la hora de crear.