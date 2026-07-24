RTVE amplía su despliegue informativo por los incendios

Radiotelevisión Española redobla su esfuerzo en la cobertura de la grave situación que atraviesa España por los incendios que desde hace días están devastando amplias zonas del país, con especial virulencia en las últimas horas en Madrid o Ávila. La 1 modificará su programación este sábado por la tarde para seguir la evolución de los fuegos, con toda la potencia de sus Servicios Informativos y de los Centros Territoriales de RTVE.

‘Frente a las llamas’, especial informativo De 19:00 a 21:00 horas, La 1, el Canal 24 horas y TVE Internacional unificarán su emisión en el especial informativo ‘Frente a las llamas’. Conducido por Marina Ribel y Marc Santandreu, desplegará en directo un amplio equipo de profesionales en todas las zonas y localidades afectadas para conocer de primera mano cómo avanzan las fuegos y los trabajos de extinción. Recabarán los testimonios de los vecinos y autoridades y contarán con voces expertas que darán las claves de qué puede ocurrir o qué se debe hacer para atenuar la tragedia. Además, se prestará especial atención a los servicios de información meteorológica.

La emergencia climática en ‘Informe Semanal’ Con el reportaje ‘Adaptarse al clima’, ‘Informe Semanal’ se sumará mañana a la cobertura de los incendios y aportará la visión de la ciencia a través de la Organización Meteorológica Mundial, el CSIC o el ámbito universitario, y la perspectiva medioambiental con el testimonio de Ecologistas en Acción. Además, el espacio informativo regresa a lugares azotados por los vaivenes del clima, como Grazalema o las costas de Cádiz y Huelva para hablar con vecinos y especialistas.

‘Malas lenguas noche’ amplía la cobertura en La 2 La última hora sobre los incendios también será la prioridad de ‘Malas lenguas noche’ en La 2. El espacio de actualidad líder de la noche del sábado que conduce Jesús Cintora contará con conexiones en directo con las zonas más afectadas y analizará las causas de este drama que azota España cada verano.