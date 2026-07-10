RTVE realiza un amplio despliegue informativo para ofrecer la última hora del incendio de Los Gallardos

Andalucía sufre el peor incendio forestal de su historia, con al menos 12 víctimas mortales, que lo convierten a su vez en uno de los más trágicos en España en el siglo XXI. Todos los canales de RTVE están pendientes desde esta pasada noche del incendio desatado en la localidad almeriense de Los Gallardos, y están intensificando el despliegue para contar a toda la audiencia la evolución del fuego y el balance de daños.

Los Servicios Informativos de RTVE llevan toda la noche contando en directo la tragedia a través del Canal 24 horas, los boletines de RNE y RTVE Noticias, la web de Noticias de RTVE.es y las redes sociales informativas. Una cobertura al minuto que sigue actualizándose desde primera hora de hoy en el Telediario Matinal, ‘Las Mañanas de RNE’ y los programas ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, que están realizando ediciones casi monográficas sobre el incendio.

Desde este mediodía, Lourdes Maldonado estará en la zona afectada por el fuego para trasladar desde allí todos los detalles y entrevistar a expertos, autoridades y afectados en amplios bloques informativos en los Telediarios. También Carlos Núñez y el equipo de ‘Mediodía en RNE’ se han desplazado hoy a Los Gallardos para realizar en directo el programa desde allí, y Radio Nacional de España seguirá pendiente de su desarrollo y consecuencias en los informativos ‘14 horas’ y ‘24 horas’.

Un amplio despliegue que pone a disposición de la audiencia de TVE, RNE y RTVE Noticias Digital toda la información sobre cómo evoluciona el incendio, el balance de víctimas y daños, la experiencia de los vecinos y las reacciones y declaraciones oficiales de las instituciones, y que cuenta con el imprescindible apoyo del equipo de expertos de El Tiempo de RTVE y de los profesionales del Centro de Producción de RTVE en Andalucía, que realizarán desde la zona cero del incendio varias de sus ediciones.

Durante el fin de semana continuará el despliegue y todos los informativos seguirán pendientes del dramático suceso. Además, ‘Aquí la Tierra’ realizará mañana un especial a partir de las 19:30 horas presentado por Martín Barreiro y Miriam Moreno, con un equipo de reporteros desplegados en la zona. E ‘Informe Semanal’ abordará por la noche el que ya es el incendio más mortífero de la historia de Andalucía, con directos en la zona y con el reportaje ‘Alerta por incendios’, que analizará la especial vulnerabilidad en un verano especialmente caluroso.