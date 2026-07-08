RTVE presenta la tercera temporada de 'The Floor', con Chenoa y una edición especial solidaria

Tras el éxito de sus dos ediciones anteriores y con Chenoa una temporada más al frente, el concurso más grande de la televisión regresa más emocionante que nunca. ‘The Floor’, producido por RTVE en colaboración con Stratos Studios y creado por Talpa Studios, volverá a La 1 con su habitual duelo entre 100 concursantes anónimos y con una edición especial protagonizada por rostros conocidos que competirán por una buena causa.

Durante el acto de presentación de la tercera temporada, celebrado en el plató del programa, Chenoa ha señalado que los 100 concursantes “vienen con un nivel muy alto”, pero que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos: “Cuando se suben aqui arriba se produce una hecatombe de colores que cada uno tiene que gestionar, sobre todo la parte más importante de ‘The Floor’, los nervios.”

Por su parte, la directora de producción de contenidos de RTVE, Ana María Bordas, ha destacado la importancia de un buen casting en el formato quiz show: “Da mucho juego, permite a la gente participar desde casa y atrapa con ese suelo tan característico. Pero además de entretener, aporta valor y conocimiento”.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha destacado que ‘The Floor’ es un éxito internacional de audiencia. Su primera temporada “se convirtió en el quiz show mas competitivo del prime time de La 1 en 23 años” y mantuvo grandes datos en la segunda entrega.

Bruno Pena, María Eizaguirre, Chenoa, Ana María Bordas y David Gallart

Novedades de la nueva temporada De cara a la tercera edición, Ana María Bordas ha anunciado “cambios que le van a dar un plus al programa”. En este sentido, el productor ejecutivo de Stratos Studio, David Gallart, ha adelantado un cambio en su mecánica que convertirá la competición en la más trepidante hasta la fecha: “El cambio de categoría, lo cual abre una vía absoluta de estrategias.” Por primera vez en la historia de ‘The Floor’, los concursantes que ganen tres duelos consecutivos tendrán dos opciones: los tradicionales cinco segundos extra otorgados por la casilla dorada o intercambiar su categoría por la de cualquier otro jugador. Un giro que cambiará por completo el rumbo del juego. La otra novedad, ha detallado David Gallart, es “una edición especial protagonizada por 32 rostros conocidos” que pondrán su conocimiento al servicio de una buena causa. 32 participantes lucharán por hacerse con el tablero. Al igual que en la edición regular, los famosos se enfrentarán en trepidantes duelos y se irán, hasta que sólo un concursante se haga con todo el tablero. El vencedor de la edición especial podrá donar 50.000 euros a una causa benéfica de su elección. El director de producción de Stratos Studios, Bruno Pena, es rotundo: “El nivel de esta temporada va a ser espectacular. Nos juntamos un equipo de 400 personas. Gracias a eso se consigue hacer un programa como este.” ““

‘The Floor’, un formato de éxito 100 concursantes compiten sobre un tablero gigante dividido en 100 casillas, cada una asociada a una categoría de conocimiento. El objetivo es conquistar el tablero, eliminar a los rivales y convertirse en el último concursante en pie para lograr un premio de 100.000 euros. Además del gran premio final, cada episodio repartirá una recompensa económica para el concursante que se proclame ganador de la noche: 5.000 euros en los cuatro primeros programas y 10.000 euros en los siguientes, recompensando así el mérito de quienes consigan resistir a medida que avanza la competición. Chenoa repite por tercer año como maestra de ceremonias: la artista y presentadora hará gala, una vez más, de su cercanía, su empatía y su capacidad para acompañar la tensión de uno de los concursos más exigentes de la parrilla. ‘The Floor’ se ha convertido en uno de los programas favoritos para ver en familia, donde los espectadores de todas las edades participan desde casa junto a los concursantes, intentando responder el mayor número posible de las variadas preguntas del concurso. El programa se ha consolidado como uno de los grandes formatos de entretenimiento de La 1. Después del éxito de la primera temporada, emitida en 2025, la segunda temporada, finalizada en marzo de 2026, supuso su consolidación: mantuvo su fortaleza con un 11,5% de cuota, 913.000 seguidores y alrededor de 2,3 millones de contactos. En RTVE Play superó las 633.000 visualizaciones en total (VOD+directo).