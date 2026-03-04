Chenoa se sincera sobre el mayor reto de presentar The Floor: “Van a alucinar”

“Una aventura”. Con estas palabras comienza Chenoa a contarnos cómo está viviendo esta etapa al frente de la segunda temporada de The Floor. Mientras Eva y Olga le maquillan, peinan y ultiman cada detalle antes de salir a plató, nos comparte lo que significa para ella ponerse cada semana al frente del atril de The Floor.

Durante la conversación, explica que lo que más disfruta es el contacto con los concursantes, la emoción y esas “chupipandis” que se generan a lo largo de los días. También reconoce el reto que supone asumir la responsabilidad de ser la maestra de ceremonias del programa.

Novedades, duelos más intensos y emoción en cada programa Chenoa asegura que en esta segunda temporada nota un aumento de competitividad entre los concursantes. “Vienen más estudiados este año. Hay gente que se ha puesto las pilas”, señala, convencida de que el nivel ha crecido respecto a la primera entrega. La presentadora asegura que disfruta viendo a los concursantes jugar. “Te apetece que todos ganen algo, que a todos les vaya bien”, explica. Aun así, admite que en cada enfrentamiento vive momentos de tensión y se entrega al máximo. De hecho, reconoce que a veces se deja llevar por los duelos y juega detrás de las cámaras: “Tanto que, a veces, me olvido de salir”, admite entre risas. Entre las novedades de esta temporada destaca el randomizer voluntario, algo que ha supuesto una sorpresa incluso para ella: “Pensaba que no iba a salir nadie y al final sí”, comentaba, subrayando el componente inesperado que aporta esta novedad al concurso.

El mayor reto para Chenoa El mayor reto para Chenoa es gestionar la tensión que se genera durante el concurso y, al mismo tiempo, divertirse. Reconoce que no siempre es fácil, pero asegura que consigue superarlo porque siempre termina implicándose en los duelos y disfrutando de cada momento.

Un día de grabación con Chenoa y su ritual antes de salir “Primero, me pongo aquí con mi equipo maravilloso… y charlamos del día”, cuenta. Tras esa puesta en escena en común y la preparación previa, baja a plató, donde sigue las indicaciones del director, subdirectora y realizador. Destaca que el equipo que hace posible el programa es fundamental y que el buen ambiente es esencial para que todo funcione. ““ Su ritual antes de presentar es escuchar a los concursantes. Chenoa está muy atenta a que el concursante se tranquilice, bajen sus pulsaciones y juegue lo mejor posible en ese instante de tensión y nervios.