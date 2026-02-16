El tablero de ‘The Floor’ se muda a la noche del martes en el cuarto programa de la temporada

Esta semana, el quiz show presentado por Chenoa se muda a la noche del martes en el ecuador de la segunda temporada del concurso. The Floor ha sido líder de audiencia en sus emisiones y la competición cada vez es más intensa. Solo se mantienen en juego 62 concursantes, de los 100 que empezaron en el tablero, y en esta cuarta entrega trece de ellos se despedirán del tablero.

Alexa Tin se coronó tras ganar 5.000 euros

Alexa Tin se llevó el último duelo del tercer programa contra Rubén, que no había mostrado sus habilidades todavía, pero demostró que es un rival muy fuerte. La concursante drag suma siete casillas y su contrincante del duelo final, un total de 13 casillas. ¡El mapa de juego cada vez se pone más interesante!

Aún quedan 5.000 euros que repartir en el próximo programa de The Floor y 100.000 euros de premio final. Entre los ganadores de programas anteriores, Miriam, Carlos y Alexa Tin son los afortunados que consiguieron vencer el duelo final y ganar el premio de la noche. ¿Quién será el ganador en el próximo programa?

Solo el mejor dominará el tablero y se llevará el premio, mientras que los concursantes eliminados tienen sus propias apuestas. Gabriel, Alexa Tin y Alba F. están considerados los rivales más imponentes/fuertes. ¡No os podéis perder el cuarto programa de The Floor!