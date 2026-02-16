El tablero de ‘The Floor’ se muda a la noche del martes en el cuarto programa de la temporada
- Martes 17 de febrero, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
- Disfruta de todos los programas de en RTVE Play
Esta semana, el quiz show presentado por Chenoa se muda a la noche del martes en el ecuador de la segunda temporada del concurso. The Floor ha sido líder de audiencia en sus emisiones y la competición cada vez es más intensa. Solo se mantienen en juego 62 concursantes, de los 100 que empezaron en el tablero, y en esta cuarta entrega trece de ellos se despedirán del tablero.
Alexa Tin se coronó tras ganar 5.000 euros
Alexa Tin se llevó el último duelo del tercer programa contra Rubén, que no había mostrado sus habilidades todavía, pero demostró que es un rival muy fuerte. La concursante drag suma siete casillas y su contrincante del duelo final, un total de 13 casillas. ¡El mapa de juego cada vez se pone más interesante!
““
Aún quedan 5.000 euros que repartir en el próximo programa de The Floor y 100.000 euros de premio final. Entre los ganadores de programas anteriores, Miriam, Carlos y Alexa Tin son los afortunados que consiguieron vencer el duelo final y ganar el premio de la noche. ¿Quién será el ganador en el próximo programa?
Solo el mejor dominará el tablero y se llevará el premio, mientras que los concursantes eliminados tienen sus propias apuestas. Gabriel, Alexa Tin y Alba F. están considerados los rivales más imponentes/fuertes. ¡No os podéis perder el cuarto programa de The Floor!
Detrás del trabajo de realización en The Floor
En The Floor la realización está pensada para que el espectador siga el juego de forma emocionante. Se combinan planos cenitales del tablero, primeros planos de los concursantes y un montaje muy ágil que refuerza la tensión en cada duelo. El equipo de realización está nominado a "Mejor Realización" en los Premios Iris lo que subraya la solidez del formato y el trabajo creativo y técnico desarrollado en su primera temporada en RTVE.
Dónde ver el cuarto programa de The Floor
A partir de la semana que viene, The Floor continúa cada martes. El 17 de febrero, después de La Revuelta, sigue la lucha por los 100.000 euros en La 1 y RTVE Play. ¿Te lo vas a perder?